Hapoel - Real Madrid: Horario y dónde ver por TV el partido de la Euroliga

Hapoel y Real Madrid se enfrentan este martes 25 de noviembre en el Drive in Arena en un nuevo partido de la temporada regular de la Euroliga 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Hapoel - Real Madrid y dónde ver el partido en España.

Así, pues, primeramente, es necesario recordar que el combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa luego de haber derrotado al Zalgiris (100-99), perdido ante el Panathinaikos (87-77), perdido ante el Valencia (89-76) y derrotado al Barcelona (101-92). De esta manera, está posicionado en el décimo lugar de la tabla con 6 victorias, 6 derrotas y +17 en el diferencial de anotaciones.

Igualmente, los comandados por Dimitrios Itoudis registraron una victoria contra el Olimpia Milano (105-83), una derrota contra el Fenerbahce (74-68), una victoria contra el Baskonia (114-89) y una victoria contra el Dubai Basketball (109-97), ubicándose consecuentemente en el puesto número 1 con 9 victorias, 3 derrotas y +87 en el diferencial de puntos.

HORARIO DEL HAPOEL - REAL MADRID DE LA EUROLIGA

El partido entre Hapoel y Real Madrid, correspondiente a la temporada regular de la Euroliga, se disputa este martes 25 de noviembre a las 19:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL HAPOEL - REAL MADRID DE LA EUROLIGA

En España, el partido de la Euroliga entre Hapoel y Real Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar Plus+.

También puedes seguir toda la jornada de la Euroliga a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.