Hapoel-Maccabi, el derbi de Tel Aviv que nadie quiere ver en la Euroliga

La Euroliga no da tregua y tras una primera semana con doble compromiso, esta tarde da comienza la tercera jornada y lo hace con un derbi israelí que, más allá de lo deportivo, está marcado por la situación extradeportiva que se vive actualmente con la masacre de Israel en Gaza.

Arranques opuestos en la Euroliga

Ambos equipos han vivido situaciones radicalmente distintas en el inicio de Euroliga. En el caso del Hapoel, los de Dimitrios Itoudis comenzaron de la mejor forma posible su andadura en las dos primeras jornadas. De hecho, el Hapoel es líder provisional de la clasificación de la Euroliga, tras vencer al Barça en Sofia (donde disputa sus partidos como local) y al Anadolu Efes a domicilio.

Dos triunfos que lo sitúan como único invicto junto a Valencia Basket y Zalgiris. El equipo israelí, que consiguió el billete para la máxima competición continental tras ganar la Eurocup la pasada temporada, ha protagonizado un mercado de fichajes agitado. En total 11 incorporaciones, entre las que destacan Vasilije Micic, Elijah Bryant y Dan Oturu. En el caso de los dos últimos, ambos proceden del Anadolu Efes, mientras que Micic ha protagonizado uno de los culebrones del verano cerrando su vuelta a Europa tras aceptar una oferta que lo coloca como el jugador mejor pagado del continente.

El presidente del Hapoel asegura que el Madrid le ofrecía más dinero a Micic

Al respecto de este fichaje habló esta semana el presidente del Hapoel, Ofer Yannay, en una entrevista al podcast de YouTube 'Euro Insiders'. El dirigente israelí explicó como se gestó la llegada de Micic, también pretendido por el Real Madrid.

“Hay mucho dinero en el mundo, pero la pasión y la visión son escasas. Si tienes pasión y visión, quieres ser parte de esta historia. Tomemos a Micic como ejemplo… El Real Madrid le ofreció más dinero que nosotros, pero él nos eligió. Si hubiera ido al Madrid, habría ganado la Euroliga. Pero eligió venir al Hapoel y ser parte de la visión de llevar a un equipo de la EuroCup al nivel de la Euroliga. Quizás logre aún más… Ahora depende de él”, afirmó el directivo.

Yannay, aseguró estar impresionado con la determinación de su nuevo jugador. “Hablamos con él muchas veces mientras el país estaba bajo ataque. No fue un momento fácil, pero vio mi compromiso con este proyecto y sintió la misma pasión. Ese fue uno de los factores clave que lo convencieron”, comentó.

Más allá del fichaje del serbio, también destacan las llegadas de Elijah Bryant y Dan Oturu, ambos procedentes del Anadolu Efes turco.

Por parte del Maccabi, los de Oded Kattash también han protagonizado un mercado movido, con nueve incorporaciones a la plantilla. La más destacable es la de Lonnie Walker IV. El base estadounidense deberá liderar a una plantilla que cuenta con jugadores israelíes experimentados como John DiBartolomeo y Roman Sorkin.

A diferencia del Hapoel, Maccabi no conoce todavía la victoria en la Euroliga, donde ha cosechado dos derrotas en sus dos primeros partidos, contra Anadolu y Paris Basketball, que lo relegan a la penúltima posición de la tabla, solo por delante del Estrella Roja.

El duelo entre los dos conjuntos de Tel Aviv se disputará a unos dos mil kilómetros al norte de la ciudad, concretamente en Bulgaria, en el Arena Sofía, con capacidad para unos 12.300 espectadores, ya que ninguno de los dos equipos puede disputar sus partidos como local en casa por la situación que se vive actualmente en la zona.

Antes del encuentro, la plantilla del Hapoel llevó a cabo un minuto de silencio en homenake a las víctimas del "Siete de Octubre", tal y como informó en sus redes sociales.

"Al comienzo del último entrenamiento de esta noche (martes), antes del derbi de la Euroliga que se disputará mañana, el equipo hizo una pausa para un minuto de silencio y rindió homenaje a las víctimas de los Siete de Octubre y la Guerra de la Espada de Hierro. Recordaremos a todos y seguiremos pidiendo el rápido regreso a casa de todos los secuestrados", escribió el club.