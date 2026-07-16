La gran apuesta de Obradovic por Juancho Hernangómez que firma un contrato de oro

El Panathinaikos y el alero Juancho Hernangómez han firmado una extensión de contrato por tres años, lo que extenderá su colaboración a siete temporadas. Hernangómez (2,06 metros, 30 años) se unió a los Verdes en el verano de 2023 y aún tenía una temporada más de contrato. La extensión mantendrá a Hernangómez en Atenas hasta la temporada 2029-30.

Según informaba George Kouvaris de Gazzetta.gr, el nuevo contrato de Hernangómez asciende a aproximadamente 10 millones de euros por cuatro años, lo que le reportará unos ingresos anuales de alrededor de 2,5 millones de euros.

En su primera temporada juntos, Hernangómez ayudó al club a ganar la Euroliga. Fue incluido en el Segundo Quinteto Ideal de la Euroliga la temporada siguiente. Hernangómez promedió 8,0 puntos y 6,5 rebotes como titular ocasional la temporada pasada, en la que se ubicó quinto en la liga en rebotes. La temporada anterior, Hernangómez lideró la liga con 7,0 rebotes por partido. En su trayectoria con el club hasta la fecha, Hernangómez también ha ganado un campeonato griego y dos Copas de Grecia.

El madrileño pasó la mayor parte de su carrera en la NBA, disputando siete temporadas con los Denver Nuggets (2016-20), Minnesota Timberwolves (2020-21), Boston Celtics (2021-22), San Antonio Spurs (2021-22), Utah Jazz (2021-22) y Toronto Raptors (2022-23). Jugó un total de 350 partidos en la liga.

Juancho Hernangómez se olvida del Madrid y su futuro solo pasa por el PAO / Panathinaikos

Canterano del Madrid

Hernángomez jugó en las categorías inferiores de Las Rozas y el Real Madrid antes de unirse a Estudiantes de Madrid a los 16 años. Pasó cuatro temporadas con Estudiantes; las dos primeras principalmente con los equipos juveniles. Tras ser nombrado Mejor Jugador Joven de la Liga Española en la temporada 2015-16, Hernangómez fue seleccionado en el puesto 15 del Draft de la NBA de 2016 por Denver, iniciando así su aventura internacional.

El ala-pívot también ha cosechado grandes éxitos con la selección española. Fue miembro de los equipos que ganaron medallas de oro en la Copa Mundial de Baloncesto de 2019 y en el EuroBasket 2022. También ayudó a España a conseguir la medalla de bronce en el EuroBasket 2017. Como jugador juvenil, Hernangómez ganó una medalla de bronce en el Campeonato Europeo Sub-18 de 2013 y medallas de plata en los torneos europeos Sub-20 de 2014 y 2015.

El nuevo técnico del PAO, Zeljko Obradovic, no ha dejado que el español semarche para reforzar, especialmente el Madrid, y considera que ha de ser un jugador clave en el futuro del conjunto griego pensando en conseguir más Euroligas en los próximos años.