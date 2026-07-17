Golpe duro al proyecto de Tony Parker con el ASVEL

El ASVEL de Tony Parker ha sufrido un importante revés financiero antes del inicio de la nueva temporada, tras presentar un presupuesto de 24 millones de euros a la DNCCG, el órgano financiero y administrativo independiente de la Liga Francesa, encargado de supervisar las cuentas de los clubes, muy por debajo de su proyección inicial de 59 millones.

La reducción se produjo después de que el organismo regulador financiero del baloncesto francés rechazara la solicitud de un importante inversor asiático que se esperaba que cubriera más de la mitad del presupuesto previsto del club, debido a dudas sobre las garantías financieras.

Según L’Équipe, el presupuesto proyectado del ASVEK se ha reducido drásticamente en comparación con el plan original. La cifra inicial de 59 millones de euros habría representado el mayor presupuesto en la historia del baloncesto francés, superando los 38,7 millones de euros del AS Mónaco de la temporada actual.

El inversor asiático no ofreció garantías

Sin embargo, el club de Villeurbanne finalmente presentó un presupuesto de 24 millones de euros a la DNCCG, evitando así la posibilidad de enfrentarse a una situación similar a la del Mónaco, que ya había tenido problemas con su registro financiero. A pesar de evitar un posible rechazo, la reducción representa una caída financiera masiva de casi el 60% en comparación con las proyecciones iniciales del ASVEL

El 'alma mater' del nuevo proyecto en el ASVEL le ha salido un problema gordo con el presupuesto / FIBA

La principal razón de la reducción del presupuesto del Asvel es, al parecer, la situación con un inversor asiático que debía aportar más de la mitad del presupuesto previsto del club para la próxima temporada.

La DNCCG determinó que el socio no ofreció garantías suficientes, lo que obligó al Asvel a ajustar sus proyecciones financieras. Esta situación representa otro momento difícil para el club, tras los problemas anteriores con sus patrocinadores, Smart Good Things y SKWEEK.

Tony Parker busca nuevo socio

La incertidumbre financiera llega en un momento crucial para el ASVEL, que había estado conformando una plantilla ambiciosa con el objetivo de competir al más alto nivel del baloncesto europeo.

Según se informa, Tony Parker está trabajando para encontrar un nuevo socio que pueda reemplazar al inversor asiático y ayudar a restablecer los planes financieros originales del club.

Tony Parker busca un nuevo inversor potente para el ASVEL / Twitter: @LDLCASVEL

Esta situación también se produce después de que The Athletic informara de que la familia Buss, que se espera que se involucre en la estructura de propiedad del Asvel, también está explorando otras opciones en Londres y Manchester relacionadas con el futuro proyecto de la NBA Europa.

¿Qué pasa con los fichajes?

La situación financiera podría afectar la estrategia de fichajes del Asvel este verano, después de que el club ya hubiera realizado varias incorporaciones importantes.

El ASVEL fichó oficialmente a Sylvain Francisco, cuyo salario, según se informa, alcanzará los 15 millones de euros en tres temporadas. El club francés también se aseguró la firma de Nick Weiler-Babb y Armoni Brooks, mientras que se espera que tanto Gach como Yves Pons reciban mejores contratos que los anteriores.

Sylvain Francisco se ha comprometido con el ASVEL con un sueldo millonario / Euroleague

Estas operaciones representaron algunas de las transacciones más importantes del Asvel en la Euroliga durante el mercado de fichajes, ya que el club buscaba conformar una plantilla capaz de competir al más alto nivel.

Tony Parker también confirmó previamente la llegada de Daniel Theis, quien ganó alrededor de 1,75 millones de euros durante su etapa en el Mónaco.