Giannakopoulos se vuelve loco: quiere cubrir de oro a Obradovic

El Panathinaikos ha vivido una temporada decepcionante, humillante para el conjunto griego que ni se pudo clasificar para la Final Four que se organizaba en su propia pista del OAKA después de caer eliminado a manos del Valencia Basket en una serie que fue al límite y se la llevó el conjunto de Pedro Martínez.

Para más ‘inri’ el título europeo se lo llevó su gran rival, el Olympiacos lo que llevó a la salida del turco Ergin Ataman, que en tres temporadas al frente del equipo cumplió en la primera, logrando la Euroliga, pero en la última, ni con fichajes de relumbrón pudo darle el título más preciado

Y después del batacazo europeo, llegó también la derrota en la Liga griega, de nuevo a manos del Olympiacos, que enfureció al propietario tomando la primera decisión de despedir al entrenador y habrán más salidas, como la de TJ Shorts, que ya tiene un acuerdo con el Valencia Basket.

Quiere a Obradovic sí o sí

Dimitris Giannakopoulos no quiere volver a fallar de cara a la nueva campaña y se ha propuesto contratar al entrenador más laureado de Europa, Zeljko Obradovic, que se está tomando un tiempo para decidir si quiere entrenar y que incluso llevó al interés del Barça por contratarlo.

Giannakopouoos quiere reverdecer laureles con el regreso de Obradovic / SPORT

El multimillonario griego vivió la etapa más dorada del club con el entrenador serbio, con el que ganó cinco Euroligas en los años que estuvo en el club, desde 1999 a 2012 cuando decidió dejar el club griego y en un final tenso entre ambos. Pero el tiempo todo lo cura y ahora vuelven a por él.

Para tratar de ‘convencerle’ de que vuelva a los banquillos y concretamente al del Panathinaikos, Giannakopoulos tiene la intención de reunirse con el entrenador serbio estos próximos días, coincidiendo con la visita a Atenas de Zeljko, en una visita que ya tenía prevista desde hace días para descansar unos días en la casa que tiene en la ciudad, pero que ahora adquiere mucho más relevancia ante el interés del PAO.

En los medios griegos aseguran que Giannakopoulos quiere hacerle una oferta irrechazable, que podría rondar los 10 millones de euros por temporada, lo que le convertiría en el entrenador mejor pagado de la historia y con diferencia.

El irascible propietario del PAO no escatimará esfuerzos para que Obradovic vuelve a tomar el timón del equipo / EUROLEAGUE

Obradovic no se pronuncia...todavía

No sabemos si el dinero puede convencer a Obradovic para volver a entrenar, aunque seguro que escuchará la oferta y el proyecto que le ofrece Paanthinaikos que volvería a poner a disposición del serbio el dinero necesario para potenciar de nuevo la plantilla y robarle el protagonismo a su eterno rival de la ciudad.

La idea del técnico es que pase varios días en su casa de Atenas antes de regresar a Serbia para participar en la Clínica de Baloncesto Dusan Ivkovic, que se celebrará en el pabellón Aleksandar Nikolic del 27 al 28 de junio. Quizá para entonces ya sabremos si la millonaria oferta le convence para volver a los banquillos de la Euroliga meses después de abandonar de manera abrupta la dirección del Partizan.