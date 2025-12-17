Forrest reaparece a lo grande ante el Mónaco para dar la victoria a Baskonia

Trent Forrest reapareció a lo grande ante su público para tumbar al Mónaco con una sólida victoria de Kosner Baskonia, 85-73, que reafirma su gran momento cuando juega como local en la Euroliga, donde suma cinco triunfos consecutivos. El base concluyó con 27 créditos de valoración con 17 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias y estuvo arropado por Tim Luwawu-Cabarrot, que fue decisivo en los minutos finales. El mejor de los monegascos fue Mike James con 21 puntos.

BAS-MON Euroliga BAS 85 73 MON Alineaciones Kosner Baskonia, 85 (17+26+19+23): Howard (12), Kurucs (2), Forrest (17), Radzevicius (12), Diop (4)- cinco inicial-, Diakite (0), Simmons (6), Villar (0), Omoruyi (1), Spagnolo (9). Fritz (3). AS Mónaco, 73 (14+20+21+18): James (21), Diallo (9), Blossomgame (2), Okobo (8), Theis (10)- cinco inicial- Hayes (3), Tarpey (1), Begarin (6), Strazel (4), Mirotic (9).

El encuentro comenzó con un Baskonia concentrado, que marcó diferencias desde el inicio a través de la defensa. Trent Forrest y Kobi Simmons aportaron desde el perímetro para los locales, mientras que Luwawu-Cabarrot respondió con un triple en un primer cuarto de intercambio de canastas, que se cerró con ligera ventaja para Baskonia (17-14). El Mónaco logró mantenerse en el encuentro, aunque con dificultades para encontrar continuidad en ataque.

En el segundo cuarto, Baskonia dio un paso adelante en ambos lados de la pista. Howard se estrenó desde la línea de tiros libres (19-14) y posteriormente sumó su primer triple del encuentro (30-24), bien secundado por el trabajo interior de Diop y la intensidad defensiva de Kurucs.

Gytis Radzevicius amplió la diferencia con un lanzamiento exterior que abrió brecha en el marcador (38-28). El equipo visitante trató de reaccionar con Mike James asumiendo la dirección y sumando desde la línea de tiros libres (38-32), pero Baskonia sostuvo su ventaja y se marchó al descanso con una renta clara tras un segundo cuarto de mayor consistencia y con mucho desacierto de los del Principado en los tiro liberados.

La reanudación comenzó de forma favorable para los locales. Baskonia salió decidido y amplió diferencias con un parcial liderado por Gytis Radzevicius, que firmó su mejor partido. El conjunto vitoriano alcanzó su máxima diferencia del encuentro (54-38), mostrando un buen nivel defensivo y control del ritmo, lo que anuló al Mónaco, que logró reaccionar.

Los de Spanoulis lograron mantenerse con vida en el partido aprovechando las faltas del rival.. Mike James y Nico Mirotic recortaron distancias desde la línea de tiros libres y el marcador se estrechó (54-50, min. 25). La cuarta falta personal de Howard condicionó el tramo final del tercer cuarto, en el que los vascos perdió fluidez ofensiva, aunque lograron cerrar el periodo con ventaja (62-55).

En el último cuarto, Baskonia recuperó el control del encuentro. Trent Forrest abrió el periodo con un triple lejano sobre la bocina (65-55) y Matteo Spagnolo aportó con una penetración que devolvió tranquilidad a los locales (69-55). La eliminación de Howard tras cometer su quinta falta (69-60) volvió a apretar el marcador, pero el conjunto vitoriano supo gestionar la situación.

Tim Luwawu-Cabarrot asumió entonces el protagonismo ofensivo en los minutos decisivos. El Mónaco, muy desacertado desde el perímetro y con Begarin como único jugador con acierto exterior, no encontró soluciones ante la defensa del Baskonia que cerró el encuentro con solvencia hasta el 85-73 final.