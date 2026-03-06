Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

El formato de la próxima Euroliga se decidirá en abril

El CEO, Chus Bueno, reconoció en una entrevista que “todavía no está decidido si seguiremos con 20 equipos o cambiaremos el formato a dos conferencias”

Chus Bueno, durante una conferencia como Director General Iberia de LEGENDS antes de aceptar el cargo de CEO de la Euroliga

Chus Bueno, durante una conferencia como Director General Iberia de LEGENDS antes de aceptar el cargo de CEO de la Euroliga / LEGENDS

Ramon Palomar

Ramon Palomar

El máximo dirigente de la Euroliga, Chus Bueno, que se encuentra en Atenas para disfrutar del derby entre el Panathinaikos y el Olympiacos, aseguró en una entrevista a Sport24 que el formato de la próxima Euroliga todavía no está decidido. “Este tema lo discutimos con los equipos este martes con vistas a mantener los 20 equipos en competición o realizar cambios con la creación de conferencias”, dijo Bueno.

“Creo que todavía es demasiado temprano para tomar una decisión, así que vamos a estudiarlo desde la perspectiva de los equipos y de la propia competición y se decidirá lo que es mejor para la Euroliga”, dijo el CEO.

“Esperamos que a final de marzo o a principios de abril vamos a reunirnos de nuevo y tomaremos un decisión definitiva. En abril ya tenemos que planificar la próxima campaña por lo que debemos tomar una decisión.

¿El PAOK, a la Euroliga?

Bueno también respondió a los rumores que apuntan a un tercer equipo griego la próxima temporada en la máxima competición europea, como el PAOK de Salónica que está realizando una gran inversión y han contratado de cara al año próximo al prestigioso técnico italiano, Andrea Trinchieri.

El PAOK Salónica está reforzando la estructura del equipo porque quieren jugar la Euroliga la próxima temporada

El PAOK Salónica está reforzando la estructura del equipo porque quieren jugar la Euroliga la próxima temporada / PAOK

"Ahora mismo no puedo afirmar cuántos equipos griegos tendrá la Euroliga la próxima temporada, pero lo que sí es positivo ver cómo aparecen nuevos proyectos muy interesantes y propietarios dispuestos a invertir en la competición”, dijo.

“Tenemos que seguir esos movimientos muy de cerca y reconozco que me alegra que proyectos como el del PAOK quieran crecer, con un buen presupuesto para llegar a la Euroliga. Ahora mismo, la manera más rápida de llegar como campeón de la Eurocup, una competición que no disputan”, comentó Bueno.

