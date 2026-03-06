El formato de la próxima Euroliga se decidirá en abril

El máximo dirigente de la Euroliga, Chus Bueno, que se encuentra en Atenas para disfrutar del derby entre el Panathinaikos y el Olympiacos, aseguró en una entrevista a Sport24 que el formato de la próxima Euroliga todavía no está decidido. “Este tema lo discutimos con los equipos este martes con vistas a mantener los 20 equipos en competición o realizar cambios con la creación de conferencias”, dijo Bueno.

“Creo que todavía es demasiado temprano para tomar una decisión, así que vamos a estudiarlo desde la perspectiva de los equipos y de la propia competición y se decidirá lo que es mejor para la Euroliga”, dijo el CEO.

“Esperamos que a final de marzo o a principios de abril vamos a reunirnos de nuevo y tomaremos un decisión definitiva. En abril ya tenemos que planificar la próxima campaña por lo que debemos tomar una decisión.

¿El PAOK, a la Euroliga?

Bueno también respondió a los rumores que apuntan a un tercer equipo griego la próxima temporada en la máxima competición europea, como el PAOK de Salónica que está realizando una gran inversión y han contratado de cara al año próximo al prestigioso técnico italiano, Andrea Trinchieri.

El PAOK Salónica está reforzando la estructura del equipo porque quieren jugar la Euroliga la próxima temporada / PAOK

"Ahora mismo no puedo afirmar cuántos equipos griegos tendrá la Euroliga la próxima temporada, pero lo que sí es positivo ver cómo aparecen nuevos proyectos muy interesantes y propietarios dispuestos a invertir en la competición”, dijo.

“Tenemos que seguir esos movimientos muy de cerca y reconozco que me alegra que proyectos como el del PAOK quieran crecer, con un buen presupuesto para llegar a la Euroliga. Ahora mismo, la manera más rápida de llegar como campeón de la Eurocup, una competición que no disputan”, comentó Bueno.