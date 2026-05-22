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EUROLIGA

Final Four de la Euroliga 2025/26: partidos hoy, horarios y dónde ver por TV y en directo

A qué hora empieza hoy los partidos de la Euroliga y cómo ver la Final Four desde España

Real Madrid y Valencia Basket, protagonistas en la Final Four de la Euroliga 2025/26

Real Madrid y Valencia Basket, protagonistas en la Final Four de la Euroliga 2025/26 / Francisco Calabuig

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

La Final Four de la Euroliga 2025/26 tendrá su esperado pistoletazo de salida este viernes 22 de abril con la disputa de los dos partidos que componen la semana. A lo largo de los próximos días, cuatro equipos entre los que se encuentran Real Madrid y Valencia medirán sus fuerzas en busca del prestigioso título continental.

Los encargados de abrir el telón de la Final Four serán Olympiacos y Fenerbahçe, primer y cuarto clasificado de la fase regular. Los griegos vienen de aplastar al Mónaco en el play-off, mientras que los turcos tuvieron que acudir al cuarto partido para apear de la competición al Zalgiris Kaunas.

Una vez se conozca la identidad del primer finalista llegará el turno de Real Madrid y Valencia, cruce que asegura la presencia de un representante español en la gran final. Los blancos vienen de superar una plácida serie ante el Hapoel de Tel Aviv, mientras que a los taronja les tocó apelar a la épica para remontar en el quinto partido ante Panathinaikos.

El Valencia Basket celebró la clasificación para la Final Four de la Euroliga

El Valencia Basket celebró la clasificación para la Final Four de la Euroliga / EFE

¿Qué partidos se juegan hoy en la Final Four de la Euroliga?

  • Olympiacos vs Fenerbahçe: 17:00 horas (CEST)
  • Valencia Basket vs Real Madrid: 20:00 horas (CEST)

¿Dónde ver la Final Four de la Euroliga por TV y online?

En España, todos los partidos que componen la Final Four de la Euroliga se podrán ver por TV y online a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de la competición continental.

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Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la Final Four de la Euroliga a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas y las mejores declaraciones de los protagonistas

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