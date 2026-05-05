EUROLIGA
Así está la Final Four de la Euroliga 2025/26: equipos clasificados y posibles rivales de Real Madrid y Valencia
Consulta cómo está el cuadro de la Euroliga en el play-off, con los resultados de las cuatro series y los equipos clasificados para la Final Four
La Euroliga 2025/26 ya avanza en firme hacia su esperada Final Four. Alcanzado ya el ecuador del Play-off, algunos equipos ya han certificado su presencia en la próxima ronda, pero otros tendrán que jugarse el billete en el cuarto o el quinto partido.
El primer equipo en certificar su presencia en la final a cuatro fue Olympiacos, que no dio opción al Mónaco en su serie. Después de arrasar en los dos partidos de El Pireo, los griegos hicieron lo propio a domicilio y ya esperan rival en el primer partido de la Final Four, que saldrá de la serie entre Valencia Basket y Panathinaikos.
Algo más tendrá que esperar el Real Madrid para intentar certificar su pase, pues su serie ante el Hapoel Tel Aviv se irá al cuarto partido. Si bien es cierto que los blancos no dieron opción a su rival en casa, la visita a Sofía no fue ni mucho menos plácida a pesar de lograr acercarse ligeramente en los últimos minutos.
El cuadro de la Final Four de la Euroliga 2025/26
Olympiacos vs Valencia Basket o Panathinaikos
Real Madrid o Hapoel Tel Aviv vs Fenerbahçe o Zalgiris
Los resultados de los playoffs de la Euroliga 2025/26
Olympiacos (2) vs Mónaco (8)
- Primer partido: 91-70 en Atenas
- Segundo partido: 94-64 en Atenas
- Tercer partido: 82-105 en Mónaco
Valencia (2) vs Panathinaikos (7)
- Primer partido: 67-68 en Valencia
- Segundo partido: 105-107 en Valencia
- Tercer partido: miércoles 6 de mayo a las 20:15 horas (CEST) en Atenas
- Cuarto partido (si es necesario): miércoles 8 de mayo a las 20:15 horas (CEST) en Atenas
- Quinto partido (si es necesario): 12/13 de mayo (hora por confirmar) en Valencia
Real Madrid (3) vs Hapoel Tel Aviv (6)
- Primer partido: 86-82 en Madrid
- Segundo partido: 102-75 en Madrid
- Tercer partido: 76-69 en Sofía
- Cuarto partido: jueves 7 de mayo a las 20:00 horas (CEST) en Sofía
- Quinto partido (si es necesario): 12/13 de mayo (hora por confirmar) en Madrid
Fenerbahçe (4) vs Zalgiris (5)
- Primer partido: 89-78 en Estambul
- Segundo partido: 86-74 en Estambul
- Tercer partido: miércoles 6 de mayo a las 19:00 horas (CEST) en Kaunas
- Cuarto partido (si es necesario): viernes 8 de mayo a las 19:00 horas (CEST) en Kaunas
- Quinto partido (si es necesario): 12/13 de mayo (hora por confirmar) en Estambul
Desde SPORT te contamos todas las novedades respecto a la Euroliga 2025/26, con todos los cruces, partidos y crónicas de los encuentros.
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