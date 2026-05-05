Así está la Final Four de la Euroliga 2025/26: equipos clasificados y posibles rivales de Real Madrid y Valencia

La Euroliga 2025/26 ya avanza en firme hacia su esperada Final Four. Alcanzado ya el ecuador del Play-off, algunos equipos ya han certificado su presencia en la próxima ronda, pero otros tendrán que jugarse el billete en el cuarto o el quinto partido.

El primer equipo en certificar su presencia en la final a cuatro fue Olympiacos, que no dio opción al Mónaco en su serie. Después de arrasar en los dos partidos de El Pireo, los griegos hicieron lo propio a domicilio y ya esperan rival en el primer partido de la Final Four, que saldrá de la serie entre Valencia Basket y Panathinaikos.

Algo más tendrá que esperar el Real Madrid para intentar certificar su pase, pues su serie ante el Hapoel Tel Aviv se irá al cuarto partido. Si bien es cierto que los blancos no dieron opción a su rival en casa, la visita a Sofía no fue ni mucho menos plácida a pesar de lograr acercarse ligeramente en los últimos minutos.

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Mario Hezonja, en una acción del segundo encuentro ante el Hapoel Tel Aviv, en el Movistar Arena / RMADRID

El cuadro de la Final Four de la Euroliga 2025/26

Olympiacos vs Valencia Basket o Panathinaikos Real Madrid o Hapoel Tel Aviv vs Fenerbahçe o Zalgiris

Los resultados de los playoffs de la Euroliga 2025/26

Olympiacos (2) vs Mónaco (8) Primer partido: 91-70 en Atenas

Segundo partido: 94-64 en Atenas

Tercer partido: 82-105 en Mónaco Valencia (2) vs Panathinaikos (7) Primer partido: 67-68 en Valencia

Segundo partido: 105-107 en Valencia

Tercer partido: miércoles 6 de mayo a las 20:15 horas (CEST) en Atenas

Cuarto partido (si es necesario): miércoles 8 de mayo a las 20:15 horas (CEST) en Atenas

Quinto partido (si es necesario): 12/13 de mayo (hora por confirmar) en Valencia Real Madrid (3) vs Hapoel Tel Aviv (6) Primer partido: 86-82 en Madrid

Segundo partido: 102-75 en Madrid

Tercer partido: 76-69 en Sofía

Cuarto partido: jueves 7 de mayo a las 20:00 horas (CEST) en Sofía

Quinto partido (si es necesario): 12/13 de mayo (hora por confirmar) en Madrid Fenerbahçe (4) vs Zalgiris (5) Primer partido: 89-78 en Estambul

Segundo partido: 86-74 en Estambul

Tercer partido: miércoles 6 de mayo a las 19:00 horas (CEST) en Kaunas

Cuarto partido (si es necesario): viernes 8 de mayo a las 19:00 horas (CEST) en Kaunas

Quinto partido (si es necesario): 12/13 de mayo (hora por confirmar) en Estambul

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