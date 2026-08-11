El fichaje ‘bomba’ que Giannakopoulos intentó para el Panathinaikos

Dimitris Giannakopoulos, el multimillonario propietario del Panathinaikos, ha logrado reunir algunos de los mejores jugadores europeos de cara a una temporada en la que solo tiene un objetivo con Zeljko Obradovic en el banquillo: conquistar de nuevo la Euroliga y quitársela de las manos a su máximo rival, el Olympiacos.

Y aunque cuenta con jugadores superlativos, en la mente del armador griego sigue habiendo un nombre que le quita el sueño y que quiere incorporar más pronto que tarde a su equipo, el tres veces MVP de la NBA, el serbio Nikola Jokic.

El propietario del PAO reveló en una entrevista en ‘Euroinsiders’ que hizo un serio intento por traer a Atenas a la superestrella de los Denver Nuggets, afirmando que se le presentó una oferta tanto a Jokic como a su equipo de la NBA,aunque la respuesta fue negativa.

Nikola Jokic, en un partido con los Denver Nuggets / AP

Lo quiere a toda costa

Giannakopoulos insistió en que su interés por la superestrella serbia no era una simple broma ni una publicación en redes sociales, revelando que el Panathinaikos intentó concretar el fichaje, que parecía imposible, pero que lo intentó. "Hice una oferta muy seria", declaró Giannakopoulos, añadiendo que la propuesta se presentó tanto a Jokic como al Panathinaikos, pero fue rechazada.

El antiguo agente de Jokic, Misko Raznatovic, ha confirmado que Giannakopoulos decía la verdad. "Lo que dijo Giannakopoulos es cierto", dijo Raznatovic. La fascinación de Giannakopoulos por Jokic no es nada nuevo.

El dueño del Panathinaikos ha expresado en muchas ocasiones su admiración por el tres veces MVP de la NBA y ha considerado públicamente la posibilidad de traerlo a Atenas. En publicaciones anteriores en redes sociales, Giannakopoulos incluso ha insinuado que es solo cuestión de tiempo antes de que intente concretar su fichaje soñado.

Giannakopoulos confirmó que había realizado una oferta a Jokic para dejar Denver y venirse al PAO / BASKETNEWS

Jokic se deja querer

Jokic también ha abierto la puerta a dejar la Liga y venirse a Europa. Durante una conversación en 2024 sobre Giannakopoulos y el Panathinaikos, se le preguntó al pívot serbio sobre la posibilidad de jugar en la Euroliga después de que el dueño del club griego expresara públicamente su admiración por él. Por ahora, sin embargo, Jokic sigue siendo la pieza clave de los Nuggets.

El jugador de 31 años promedió 27,7 puntos, 12,9 rebotes y 10,7 asistencias durante la temporada 2025-26 de la NBA, logrando nuevamente un promedio de triple-doble y manteniéndose entre los mejores jugadores de la liga.

Lo que ya nadie duda conociendo a Giannakopoulos, es que lo volverá a intentar para trarse de nuevo a Europa a una de las grandes estrellas de la NBA. Y el dinero parece que no será el problema.