El Fenerbahçe se apaga en el peor momento

Se le está haciendo cuesta arriba el final de curso al Fenerbahçe. Lo que durante meses fue una maquinaria sólida, fiable y candidata a todo, se ha convertido en un equipo lleno de dudas justo cuando la temporada entra en su fase más delicada. La derrota ante el Hapoel Tel-Aviv (95-80) no es solo una más. Es la confirmación de una situación crítica que no parece encontrar respuestas a corto plazo.

El conjunto dirigido por Sarunas Jasikevicius suma ya cuatro derrotas consecutivas -Maccabi, Zalgiris, Bayern y Hapoel- y seis en los últimos siete partidos. Una racha que contrasta con la brillantez mostrada durante gran parte de la fase regular, donde llegó a liderar la clasificación junto a Olympiacos. Ahora, en cambio, el panorama es distinto.

Con un balance de 23 victorias y 13 derrotas, el Fenerbahçe mantiene la segunda plaza, pero su posición empieza a tambalearse. Equipos como el Real Madrid, Valencia Basket o el propio Hapoel, con un partido pendiente, amenazan con igualar registros. El margen sigue siendo suficiente para evitar el 'play-in', pero las sensaciones son cada vez más preocupantes. Y en Euroliga, eso pesa.

Un equipo sin respuestas

El último tropiezo, disputado en el Sofia Arena, dejó al descubierto todos los problemas que arrastra el equipo turco. Superado desde el inicio, sin control del ritmo y con un ataque espeso, el Fenerbahçe volvió a mostrarse frágil en los momentos clave. El tercer cuarto fue el reflejo más claro. Tras verse 51-38 abajo al descanso, el equipo reaccionó y logró acercarse hasta el 55-50. Un amago de remontada. Sin embargo, en cuestión de minutos, todo se vino abajo: parcial de 20-6 y partido roto. Otra vez.

Las cifras explican parte del problema: 18 pérdidas de balón y una sensación constante de precipitación y falta de claridad en las posesiones. En este contexto, algunos nombres empiezan a quedar señalados. Talen Horton-Tucker, uno de los fichajes más mediáticos, firmó un partido muy discreto. No anotó hasta el último cuarto y terminó con 10 puntos, lejos de lo que el equipo necesita de él en momentos donde el balón quema. El único que sostuvo a los turcos fue Wade Baldwin, con 22 puntos y 6 asistencias, asumiendo responsabilidades en un equipo que se diluye cuando el partido se complica.

A todo esto se suma la baja de Nando De Colo. El veterano francés, lesionado tras sufrir un desgarro en un tendón, no está disponible en este tramo decisivo. Su ausencia se nota en ambos lados de la pista. Liderazgo, carácter y experiencia. Justo lo que ahora le falta al equipo. Además, el escolta de 38 años anunció este martes que se retirará al final de la temporada, lo que supone otro componente emocional para el roster de Saras.

Un aviso antes de lo importante

Mientras tanto, el Hapoel, obligado a jugar lejos de Israel, demostró todo su potencial ofensivo. Daniel Oturu (23 puntos), Elijah Bryant (21), Vasilije Micic (19) y Antonio Blakeney (17) lideraron una actuación coral que desbordó al conjunto turco.

Para el Fenerbahçe, más allá de la derrota, el problema es el contexto. Ha dejado de depender de sí mismo para asegurar el 'factor cancha' en 'playoffs' y podría enfrentarse a un rival mucho más exigente de lo previsto. El calendario no da tregua. Este jueves, duelo clave ante el Real Madrid en el Ülker Sports Arena (18:45 h). Sin duda, una prueba de fuego para los de Jasikevicius.