Europa mira a la NBA... menos el Barça

Los jugadores de la NBA cada vez ven más interesante dedicar parte de su carrera a las competiciones europeas. Es por eso que el nivel de la Euroliga no para de crecer, teniendo en cuenta que los norteamericanos que cruzan el charco ya no lo hacen para retirarse, sino que algunos llegan con menos de 30 años. Muchos equipos europeos se están interesando por esta tendencia, aunque no es el caso del Barça.

Los nuevos nombres en el Barça de Peñarroya proceden todos de Europa, como es el caso de Myles Cale (Italia), Toko Shengelia (Italia), Will Clyburn (Italia) y Juani Marcos (España). Además, los jugadores que suenan como incorporaciones para las zonas interiores tampoco se alejan del Viejo Continente, como sucedió con Yoan Makoundou (Francia) o Chimezie Metu, que jugó la temporada pasada en el Palau.

Los rivales directos, o los que deberían serlo, no actúan de la misma forma. No hace falta salir del país para observar una tendencia diferente. Ese es el caso del Real Madrid, que intentó el fichaje de Micic, que llevaba varios años por Estados Unidos, y ha cerrado la llegada de Chuma Okeke, ala-pívot de 26 años que ha pasado gran parte de su carrera en los Orlando Magic.

Okeke, durante su etapa en la NBA / X

También sucede con otros equipos Euroliga como Partizán, que ficharán este verano a Shake Milton, procedente de Los Ángeles Lakers. Además, no conforman únicamente con esa incorporación, sino que se están planteando la del pívot Charles Bassey, excompañero de Victor Wembanyama en los Spurs.

Uno de los gigantes griegos tampoco pierden la oportunidad de reforzar su plantilla con jugadores de Estados Unidos. En el caso de Panathinaikos, los de Ataman intentaron fichar a Jonas Valanciunas, aunque los Denver Nuggets no permitieron su salida para que el lituano sea suplente de Nikola Jokic y pueda dar minutos de descanso al serbio esta próxima temporada.

Jonas Valanciunas no fichará por el Panathinaikos / NBA

Aun así, Panathinaikos está cerca de completar la plantilla con otro nombre de la NBA: Thomas Bryant, pívot de los Indiana Pacers que actualmente es agente libre. Ni qué decir del Hapoel Tel Aviv, que se llevó el gran 'bombazo' del verano con Micic, después de que lo intentaran otros equipos como Fenerbahçe, Olympiacos o Real Madrid.

Un proyecto a corto/medio plazo

No todas las operaciones saldrán adelante, pero el interés de los 'grandes' de Europa por la NBA es evidente. Ante este panorama, el Barça está apostando por jugadores europeos y de una edad que hace entender que el proyecto no es a largo plazo. Aun así, es cierto que debe venir más de un jugador todavía a la plantilla.

Eso no quita que las plazas extracomunitarias ya estén llenas, con los fichajes de Myles Cale y Will Clyburn, por lo que mirar a la NBA sin la posibilidad de incorporar a estadounidenses es reducir el mercado a mínimos. La Euroliga va subiendo el nivel y algunos equipos se están adaptando de maravilla... y otros siguen diferentes estrategias.