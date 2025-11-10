¡La Euroliga sanciona al AS Mónaco!

La Euroliga anunció este lunes que ha suspendido indefinidamente al AS Mónaco para realizar cualquier inscripción de jugadores ni entrenadores después de no haber respondido a los requerimientos de la Liga.

En la nota difundida por la Euroliga, anuncian que ”la Comisión de Control de Gestión (CCG), la comisión independiente que revisa el desempeño financiero de los clubes y su cumplimiento de la normativa aplicable, ha remitido un procedimiento disciplinario al Panel Financiero contra el AS Mónaco por la infracción de los artículos 32.a), 32.c) y 32.d) del Código Disciplinario de la Euroliga de Baloncesto, en relación con pagos atrasados, falta de entrega de la documentación requerida y falta de cooperación”, decía la nota.

“En espera de una decisión definitiva sobre el asunto, el Panel Financiero ha impuesto una medida cautelar que prohíbe al AS Monaco inscribir nuevos jugadores y entrenadores. Esta medida entra en vigor de inmediato”, finalizaba la nota difundida por la Euroliga.

Una decisión que le puede afectar después de quedarse con una plantilla muy corta de trece jugadores tras la salida de varios componentes del equipo desde septiembre y que ahora se le complica para añadir potencial al cuadro de Spanoulis.