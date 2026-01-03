¿La Euroliga más igualada de la historia?

A falta de lo que hagan Olympiacos y Fenerbahçe, partido que tuvo que aplazarse por un temporal en Grecia, se puede dar por finalizada la primera vuelta de la Euroliga. La conclusión más evidente es que va a estar disputadísima hasta la última jornada, hasta el último partido, para saber qué equipos disputarán los playoffs y desde qué posición. Por el momento, el 'sorpasso' lo ha dado el Valencia Basket.

El conjunto de Pedro Martínez es el líder de la competición tras 19 partidos disputados, de los que ya se pueden analizar cosas. Una clara: los 'taronja' son un equipazo. 13 victorias y seis derrotas de balance, haciéndose muy fuertes en el Roig Arena (nueve de diez). Sin embargo, no son los únicos que gozan de este número de triunfos, ya que Hapoel Tel Aviv es colíder de la competición.

También se suma a la fiesta el Fenerbahçe de Jasikevicius, que tiene en sus manos ser líder de la liga si gana su partido ante Olympiacos. Ambos se verán las caras en la próxima jornada, aunque se tratará del partido de vuelta, ubicado en Turquía. Con una derrota más, aparecen otros nombres como el AS Mónaco de Vassilis Spanoulis, que encadena una racha de cinco victorias consecutivas.

El Barça, a una victoria del liderato / VALENTÍ ENRICH

Todavía quedan tres nombres más: Olympiacos, Panathinaikos y el Barça. El conjunto de Xavi Pascual ha perdido los dos últimos partidos, lo que le ha hecho perder algunas posiciones y situarse actualmente en la sexta. La primera fue dura, ya que se volvió de Estambul con derrota por un solo punto, a diferencia de la última jornada en el Palau, donde el Mónaco impuso su superioridad.

Las diferencias que está habiendo en la Euroliga se están materializando por cuestión de mínimos puntos. Muchos duelos se deciden en la prórroga o con canastas finales, y la igualdad que reina en la clasificación te lleva a escalar o descender varios puestos por un simple error en un partido. Dos malos días y puedes empezar el lunes en la primera posición y acabar el sábado en la décima.

Top 10 de la Euroliga tras la primera vuelta Valencia Basket (13-6) Hapoel Tel Aviv (13-6) Fenerbahçe (12-6) AS Mónaco (12-7) Panathinaikos (12-7) Barça (12-7) Olympiacos (11-7) Zalgiris (11-8) Estrella Roja (11-8) Real Madrid (11-8)

En el siguiente grupo de equipos, con 11 victorias y ocho derrotas, aparecen Zalgiris, Estrella Roja y Real Madrid. Centrándonos en el equipo de Scariolo, los blancos no están ofreciendo su mejor versión en Europa. Muchos puntos encajados en defensa, una media de 85, siendo el registro más alto de su historia en la Euroliga. Todo ello conlleva a resultados muy dispares.

Parte baja de la tabla

Sin embargo, si los blancos encadenan dos buenas semanas y vencen a rivales de la parte alta de la tabla, podrían incluso situarse líderes. Es la magia de la Euroliga. Tras la décima posición, se abre una brecha más grande que separa a los equipos italianos y Dubai Basketball (9-10), Maccabi Tel Aviv (8-11) y el resto con seis victorias y 13 derrotas, entre los que se incluye el Baskonia.

Ningún equipo lo tiene fácil para distanciarse de los demás, en una liga en la que no hay malas plantillas y cualquiera puede ganar a cualquier si se tiene un buen día. No se puede descartar que vivamos en la última jornada algo similar a la temporada pasada, cuando un gran número de clubes se jugó el pase a los playoffs y tenía la mirada puesta en lo que hacían los demás.