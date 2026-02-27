La Euroliga eleva su techo económico: más ingresos y nuevos límites salariales para 2026-27

La Euroliga continúa dando pasos en la implantación de su nuevo marco financiero y ha confirmado los niveles de remuneración que regirán la temporada 2026-27. Será el segundo curso dentro del periodo transitorio antes de que los Estándares de Equilibrio Competitivo (CBS) entren en funcionamiento pleno en la campaña 2027-28, con el objetivo de reforzar la sostenibilidad y reducir las brechas presupuestarias entre entidades.

La cifra clave es contundente: 22.298.591 euros. Ese es el nuevo promedio de ingresos de los clubes con licencia, determinado a través del ALCDR (Average Licensed Clubs Defined Revenues), el indicador que calcula, durante tres temporadas, los ingresos generados por taquilla, patrocinios, área comercial y otros conceptos vinculados a la actividad ordinaria. La cifra supone un incremento del 14% respecto al curso anterior (19.489.944 euros). Traducido al mercado: más capacidad estructural, pero también reglas más claras.

A partir de ese promedio se construye la arquitectura salarial. La competición obliga a cada participante a destinar un mínimo concreto a su plantilla, evitando estrategias de bajo coste que puedan distorsionar la competitividad. El Nivel Bajo de Remuneración (LRL) fija el mínimo que cada club debe dedicar a salarios netos de jugadores. En el caso de las entidades con licencia permanente, el porcentaje será del 30% del ALCDR (6.689.577 euros). Los equipos que participen mediante 'wildcard' deberán alcanzar el 24% (5.351.662 euros), mientras que los procedentes de la EuroCup tendrán fijado un 21% (4.682.704 euros).

El punto más sensible se sitúa en el llamado Nivel Base de Remuneración (BRL), que determina el importe neto máximo que puede destinarse a los jugadores inscritos en plantilla, excluyendo determinadas categorías como los 'Anchor Players', los sub-23 o excepciones específicas. Aunque el 40% del ALCDR arroja una cifra cercana a 8,9 millones de euros, la organización ha decidido elevar el umbral y fijarlo en 10 millones para el próximo curso.

El sistema todavía no aplica el techo definitivo que incluirá también a las grandes estrellas dentro del cómputo global. El Nivel de Remuneración Alto (HRL) entrará en vigor en 2027-28, cuando el modelo quede plenamente desplegado y finalice el actual periodo de adaptación.

Noticias relacionadas

Mientras tanto, seguirá activo el mecanismo de Compensación de Equilibrio Competitivo (CBC), por el cual los clubes que superen el límite base deberán abonar una compensación económica que será redistribuida entre aquellos que hayan cumplido las normas al término de la temporada.