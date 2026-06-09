La Euroliga confirma su plan de desarrollo con más equipos en sus competiciones

La Junta General de Accionistas de la (ECA) se reunió el martes 9 de junio para revisar el sólido progreso alcanzado en áreas clave del plan estratégico trienal de la organización y aprobar una serie de propuestas importantes que respaldarán el crecimiento continuo de las competiciones de la Euroliga de Baloncesto.

Los directivos de la Euroliga de Baloncesto, encabezados por el presidente Dejan Bodiroga y el director ejecutivo Chus Bueno, presentaron actualizada sobre varias prioridades estratégicas antes de tomar decisiones clave a finales de este mes, e informaron a los representantes de los clubes sobre los últimos acontecimientos en el ecosistema del baloncesto europeo.

La reunión reflejó el continuo impulso de la Euroliga de Baloncesto tras una temporada excepcional en todas sus competiciones, con un rendimiento récord, una creciente demanda por parte de clubes e inversores y una clara estrategia hacia una mayor estabilidad, creación de valor y sostenibilidad a largo plazo.

"La Euroliga avanza con confianza"

Dejan Bodiroga, presidente de la Euroliga de Baloncesto, y Chus Bueno, director ejecutivo de la Euroliga de Baloncesto, declararon: «La Euroliga de Baloncesto avanza con confianza, ambición y unidad. El progreso alcanzado en nuestro plan estratégico confirma la solidez de nuestras competiciones, el compromiso de nuestros clubes y el creciente atractivo de nuestro proyecto entre aficionados, socios, inversores y demás actores del baloncesto.

“Venimos de una temporada excepcional y, al mismo tiempo, ya estamos centrados en la siguiente fase de crecimiento. Las decisiones revisadas y aprobadas por la Junta Directiva constituyen un paso importante hacia la creación de competiciones más sólidas, la generación de mayor valor a largo plazo para nuestros clubes y el fortalecimiento de la posición de la Euroliga de Baloncesto como referente del baloncesto europeo”.

La Junta Directiva reafirmó su decisión de continuar la transición de los actuales titulares de licencias de 10 años a franquiciados la próxima temporada. Los clubes también recibieron información actualizada sobre el proceso de expansión para las nuevas franquicias y mercados, aprobado en marzo y que comenzará formalmente el 1 de julio. Este proceso respaldará la expansión prevista de la Euroliga a partir de la temporada 2027-28, dando la bienvenida a un mayor número de equipos y ciudades que otorgarán nuevas franquicias.

Varias ciudades interesadas

La Junta Directiva fue informada del excepcional interés ya recibido de diversas partes, incluyendo clubes existentes, grupos de inversión y particulares, entre ellos ciudades como Roma, Londres y Berlín, lo que subraya la solidez del proyecto de la Euroliga y su creciente atractivo como una de las propiedades deportivas más atractivas de Europa. Algunas de estas franquicias estarán valoradas entre 45 y 80 millones de euros que deberían abonar para entrar a formar parte de la Euroliga.

La Junta Directiva también aprobó la extensión de las licencias del LDLC ASVEL Villeurbanne y del Fenerbahçe Beko Estambul, y fue informada sobre las conversaciones en curso con el Real Madrid al respecto. Por último, el equipo directivo informó a la Junta Directiva sobre las posibles plazas de comodín de un año que se otorgarán para la temporada 2026-27, incluyendo la lista de equipos interesados.

En esa lista, quedan por decidir dos plazas de cara al próximo año y todo apunta a que París Basketball tendrá una de ellas asegurada. Falta por decidir si será el AS Mónaco, con graves problemas financieros aunque podría acabar de reslverlos, o el Besiktas turco, los dos equipos que pugnan por la plaza restante.

Mayor estabilidad financiera

Xavi Puyada, Director Financiero de la Euroliga de Baloncesto, declaró: «Estamos muy satisfechos con el progreso y el rendimiento financiero de la Euroliga, tanto esta temporada como en los últimos años, alcanzando una vez más niveles récord en ingresos, beneficios y distribución de dividendos a los clubes.

La notable mejora en el rendimiento comercial de los clubes, junto con los Estándares de Equilibrio Competitivo recientemente establecidos, ha creado un marco sólido para acelerar el camino hacia una mayor sostenibilidad.

Según declaró, "más de un tercio de nuestros equipos ya son totalmente sostenibles, y proyectamos que alcanzaremos el umbral del 70% en tres años, ojalá incluso antes. Con la transición a una nueva estructura de franquicias, que debería aumentar el valor de la liga y sus clubes a la vez que fomenta una mayor inversión, y con el plan estratégico comercial que se está implementando, las oportunidades que se presentan son enormes".

La Eurocup también crece

La BKT EuroCup fue un tema central de debate. La Junta Directiva recibió información actualizada sobre el futuro desarrollo de la competición y el gran interés mostrado por clubes de toda Europa de cara a la temporada 2026-27, con más de 40 manifestaciones de interés recibidas.

El nuevo formato de la Eurocup fue aprobado con más presencia de clubs europeos / EUROCUP

La Junta de Accionista aprobó la ampliación de la BKT EuroCup a 32 equipos, divididos en cuatro grupos de ocho. Dieciséis equipos avanzarán a la fase final, que contará con octavos de final, cuartos de final, semifinales y final, todas disputadas al mejor de tres partidos.

La lista final de equipos participantes incluirá acceso desde una selección de ligas nacionales, según la clasificación final, complementada por aproximadamente 20 equipos que recibirán licencias a largo plazo de cinco años. Esta estructura está diseñada para aumentar la estabilidad, fomentar la inversión y apoyar la planificación a largo plazo de los clubes participantes. Las plazas restantes se completarán mediante comodines anuales. Los equipos participantes y aquellos a los que se les hayan otorgado licencias a largo plazo se anunciarán en los próximos días.

Nueva copa de pretemporada

La Junta de Accionistas también recibió información actualizada sobre las conversaciones en curso con posibles ciudades anfitrionas para una nueva competición de pretemporada con cuatro equipos en un formato de dos días.

La competición podría comenzar en 2026 o 2027, y la Junta Directiva acordó finalizar las conversaciones para su revisión y aprobación formal en la próxima reunión de la Junta Directiva de la ECA.

Los representantes de los clubes también recibieron información actualizada del director ejecutivo Chus Bueno sobre el avance de las conversaciones con diversas partes interesadas del baloncesto, incluidas las ligas nacionales y la NBA/FIBA, en preparación para una próxima reunión en Ginebra el 10 de junio.