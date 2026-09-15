La Euroliga anuncia cambios en el reglamento para la nueva temporada

La Euroliga anunció oficialmente este martes cambios en el reglamento de aplicación inmediata con la Supercopa de Abu Dhabi. Las actualizaciones reformulan las directrices sobre la acción de tiro y sustituyen la falta antideportiva por dos nuevas categorías. A continuación, también se detallan varias normas establecidas y adaptadas por Euroleague Basketball que se mantienen vigentes para esta temporada.

Cambios en el reglamento y aclaraciones

Acción de tiro: un tiro en suspensión o cualquier otro tiro en movimiento comienza ahora en el momento en que el jugador desplaza los hombros y el balón hacia arriba en dirección a la canasta; además, el jugador debe encontrarse en la pista delantera para que la acción cuente como tal. La penetración hacia canasta se evalúa de forma distinta: la acción de tiro suele iniciarse entre la línea de tres puntos y la canasta, una vez que el jugador controla el balón y prosigue con el movimiento de tiro hasta soltarlo.

Las nuevas directrices también abarcan situaciones específicas: el contacto provocado por un movimiento de barrido lateral del balón (*rip-through*) se considera siempre falta fuera de acción de tiro; el contacto con la mano del tirador durante la continuación del movimiento tras el lanzamiento (*follow-through*) es legal únicamente si es leve y se produce limpiamente después de haber soltado el balón (el contacto en el lateral de la mano, la muñeca, el brazo o el cuerpo sigue considerándose siempre falta); y, si un defensor invade el espacio de caída del tirador y el pie de este aterriza sobre el pie del defensor, la acción se sanciona ahora como falta flagrante en lugar de la antigua falta antideportiva.

Las faltas técnicas se dividen ahora en dos categorías. La Categoría 1 computa para la descalificación del partido e incluye infracciones como dirigirse a alguien de forma irrespetuosa, provocar a un rival, obstaculizar la visión de un jugador o simular una falta. La Categoría 2 no computa para la descalificación y abarca acciones como retrasar el juego, colgarse del aro tras un mate o cometer una interferencia defensiva (*goaltending*) en el último tiro libre.

La falta antideportiva ha sido sustituida por dos sanciones distintas. La falta disruptiva abarca el contacto que interrumpe el ritmo de juego y coloca al rival en desventaja, sin llegar a ser lo suficientemente grave como para considerarse flagrante (por ejemplo, hacer falta para frenar un contraataque o detener el reloj al final de un cuarto). La falta flagrante engloba el contacto que no constituye una acción de juego legítima, o bien aquel que resulta temerario, violento o peligroso. Ambas conllevan la misma penalización que la antigua falta antideportiva, pero solo la falta flagrante computa para la descalificación.

Un jugador es descalificado tras recibir dos faltas técnicas de Categoría 1, dos faltas flagrantes o una de cada tipo. Un entrenador principal es descalificado tras dos faltas técnicas personales de Categoría 1 o tres faltas técnicas de Categoría 1 relacionadas con la conducta del banquillo, independientemente de si las tres se asignan al banquillo o si una de ellas se imputa personalmente al entrenador.

Otras normas a tener en cuenta esta temporada

Estas normas no son nuevas para la temporada 2026-27, pero son reglas adaptadas por Euroleague Basketball que difieren de las normas estándar de la FIBA y suelen entrar en juego cuando se cuestiona una decisión arbitral:

Semicírculo defensivo: se sancionará con falta de bloqueo a un defensor secundario situado dentro del semicírculo frente a la canasta —si no salta verticalmente para defender— cuando choque con un jugador atacante que impacte contra él desde fuera del semicírculo mientras está en el aire; salvo que el atacante no estuviera realmente en el aire en el momento del contacto, hubiera recibido el balón dentro del semicírculo o hubiera iniciado el movimiento adelantando el pie, la rodilla o el codo.

Revisiones solicitadas por el entrenador (*coach challenges*): los entrenadores principales disponen de dos por partido, pero pierden una si no la han utilizado en los primeros 38 minutos. Se puede solicitar una revisión en cualquier momento del partido para cualquiera de las situaciones incluidas en la lista del sistema de repetición instantánea, con una excepción: los entrenadores no pueden solicitar la revisión de qué jugador cometió una falta. Los árbitros pueden revisar por iniciativa propia la identidad del infractor para corregir un posible error de registro, pero esa revisión específica no puede ser solicitada por el entrenador.

Un entrenador principal será descalificado automáticamente si él, o cualquier otra persona incluida en la lista del banquillo del equipo, entra en la pista e interfiere en un contraataque del rival.

Los árbitros ya no emitirán una advertencia previa antes de señalar una falta técnica por conducta o por simulación (*flopping*). Las advertencias se mantienen para las situaciones de retraso del juego.

Peleas: si se produce una, los suplentes, los jugadores excluidos y el resto del personal del banquillo tienen prohibido entrar en la pista. No serán descalificados automáticamente por intervenir para ayudar a restablecer el orden, siempre que la repetición instantánea confirme que no participaron realmente en la pelea.

Firmar bajo protesta: solo el entrenador principal puede firmar el acta del partido bajo protesta, y debe hacerlo en la primera situación de balón muerto tras la decisión controvertida. Si el entrenador principal ya ha sido descalificado, el entrenador asistente asume dicha responsabilidad.

Salto entre dos: los partidos y las prórrogas comienzan con un salto entre dos en el círculo central. Posteriormente, el equipo que no obtuvo la primera posesión del partido realiza el saque de banda para iniciar el segundo y el tercer cuarto, mientras que el equipo que sí obtuvo la primera posesión realiza el saque para iniciar el cuarto cuarto. Se permite a los jugadores desplazarse a lo largo de la línea de fondo para efectuar el saque de entrada. También se recurre al salto entre dos —disputado por los dos oponentes más cercanos— en situaciones específicas concretas, como una doble infracción.