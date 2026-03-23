La Euroliga anuncia una alianza con Coca-Cola Company para varias temporadas

La Euroliga de Baloncesto y The Coca-Cola Company han anunciado una nueva alianza global plurianual por la que Sprite se convertirá en socio oficial de la Euroliga a partir de la temporada 2026-27, y Sprite estará presente durante la esperada Final Four de la Euroliga de Atenas 2026 presentada por Etihad.

Este acuerdo supone la primera colaboración de Sprite en la principal competición de baloncesto de Europa y trae a una de las marcas más emblemáticas del mundo a este deporte al corazón del baloncesto europeo en un momento en que este deporte está creciendo rápidamente en toda la región.

El baloncesto ha sido durante mucho tiempo un pilar fundamental de la identidad de Sprite, ya que tanto Sprite como el baloncesto se encuentran en la intersección de la cultura urbana. Durante décadas, Sprite ha influido en la forma en que los aficionados se conectan a través de la cultura que rodea al juego, abarcando el deporte, la música, la moda y la autoexpresión. Mediante esta innovadora alianza, Sprite llevará ese legado a una nueva etapa en Europa, creando nuevas maneras para que los aficionados interactúen con la Euroliga.

“El baloncesto es más que un deporte. Es una fuerza poderosa en la cultura, que moldea la forma en que las personas se conectan a través de la música, el estilo, la autoexpresión y la comunidad”, afirmó Michael Willeke, vicepresidente de Marketing de Bebidas Espumosas para Europa en The Coca-Cola Company. “Sprite siempre se ha caracterizado por las perspectivas innovadoras, y vemos el baloncesto como un espacio donde la cultura no solo se consume, sino que se cocrea. A través de nuestra alianza con la Euroliga de Baloncesto, celebraremos las voces, los creadores y las comunidades que impulsan nuevas energías, conexiones y experiencias que mantienen viva la cultura del baloncesto”.

Como parte de esta colaboración, Sprite y la Euroliga de Baloncesto están explorando una serie de experiencias exclusivas para los aficionados, centradas en el acceso, que acercarán a los seguidores de toda Europa al corazón del baloncesto. Estas experiencias incluyen oportunidades para conocer a jugadores actuales y antiguos, interactuar con el trofeo de la Euroliga, acceder a los entresijos de los equipos y vivir la competición desde puntos de vista únicos, normalmente reservados para quienes están al tanto de todo.

Esta relación se alinea con la estrategia comercial de la Euroliga de Baloncesto, que se centra en fortalecer las alianzas con marcas de primer nivel que comparten la identidad paneuropea y el alcance global de la organización.

"Esta alianza con Sprite representa un hito emocionante para la Euroliga de Baloncesto", declaró Gawain Davies, Director Comercial de la Euroliga de Baloncesto. "Asociarnos con una de las marcas más emblemáticas del mundo refuerza el atractivo global de la Euroliga y refleja nuestro compromiso de colaborar con socios que comparten nuestra ambición de seguir haciendo crecer la competición. Juntos, esperamos crear experiencias memorables para los aficionados de toda Europa y del resto del mundo" .

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Esta colaboración aprovechará el extenso ecosistema digital de la Euroliga, ofreciendo a Sprite una visibilidad y oportunidades de interacción sin precedentes en múltiples plataformas. También incluirá canales dentro de los estadios, como publicidad en la cancha y en el interior de los recintos, llevando la marca a estadios de toda Europa, comenzando con la Final Four de la Euroliga en Atenas este mes de mayo.