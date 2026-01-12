Baloncesto
La Euroliga advierte a la NBA de ir a la justicia si ‘toca’ a sus clubs de Euroliga
La máxima competición europea envió una carta a la Liga estadounidense en la que les anuncia que podrían tomar medidas legales si se acercan a sus equipos para que formen parte de su nueva competición
La Euroliga lanzó una mensaje amenazador a la NBA después de enviarle una misiva, de la que tuvieron copia todos los equipos con licencia A de la máxima competición europea, en la que advierte a la Liga estadounidense, que podrían llevarlos a los tribunales en caso de que se acerquen a negociar con los clubs que han renovado su licencia por 10 años.
En una información que publicaba el portal ‘Eurohoops’, la Euroliga no quiere que la NBA se entrometa en su competición y mucho menos que realize alguna oferta a los equipos con licencia A y que ya han renovado para los próximos 10 años, que son todos con la excepción de Madrid, Barça, Fenerbahçe y ASVEL.
La misiva, que fue enviada la semana pasada, prueba claramente que lejos de acercar posiciones de cara al futuro, es un hecho que ambos organismos están totalmente enfrentados, con la Euroliga defendiendo sus intereses de futuro ante el posible desembarco de la NBA.
Pendientes de los que faltan por firmar
Los equipos que forman la máxima competición europea mantendrán este martes una reunión ordinaria donde se espera que salga este tema a colación, a la espera de que los equipos que todavía no han tomado una determinación, entre ellos el Barça, acaben por aceptar las condiciones de seguir en la Euroliga en el próximo decenio.
La fecha límite para conocer las intenciones de esos cuatro equipos que todavía no se han decantado vence este viernes, por lo que se espera conocer su deseo de seguir junto al resto o esperar acontecimientos con vistas a lo que la NBA ofrezca, algo que todavía no se ha concretado a pesar del interés de Barça y Madrid, de conocer las intenciones de la liga estadounidense.
Según algunas fuentes de la Euroliga, existe cierto optimismo en conseguir la firma de Barça y Fenerbahçe, mientras que la posición del Madrid no parece tan clara en estos momentos. El ASVEL no parece que vaya a renovar ya que no tiene interés de hacerlo, algo que ya parece ya dar por bueno la propia Euroliga.
En caso de que el viernes no hayan tomado una decisión esos tres equipos, la posible negociación sobre su futuro estará en manos de los equipos propietarios de la Euroliga que si han renovado y, que podrían aceptar o rechazar las condiciones de estos tres equipos para continuar en la Euroliga en los térninos que ellos deseen.
Franquicias multimillonarias en Europa
Según un informe de Bloomberg, la NBA aspira a valoraciones de los equipos de hasta mil millones de dólares para las inscripciones en una nueva liga, conocida como NBA Europa, una cifra realmente descomunal y que tratarán de convencer a posibles inversores en el proyecto.
Naturalmente, la presentación formal de las proyecciones financieras de los directivos de la NBA sobre una nueva competición de clubes de primer nivel en Europa se encuentra entre los temas de interés para los potenciales inversores. Sin embargo, se ofrecerán más detalles específicos en futuras reuniones, según apuntaba Eurohoops, coincidiendo con el desembarco de la NBA esta semana en Berlín donde jugarán esta semana dos partidos Orlando Magic y Memphis Grizzlies, en el O2 Arena.
Londres y Berlín se encuentran entre los candidatos rumoreados para ocupar un puesto entre las 12 franquicias permanentes de la NBA Europa. El plan inicial para el lanzamiento de la liga consiste en que esos 12 participantes se unan a cuatro más a través de la Basketball Champions League y los Torneos de Clasificación de fin de temporada.
Las expansiones previstas para años posteriores, tras el lanzamiento previsto con la edición inaugural en la temporada 2027-28, conservarán el 25 % de la participación como resultado de los torneos de clasificación.
