Estrella Roja se lleva la última pieza codiciada del ASVEL Villeurbanne

El ASVEL Villeurbanne ya ha dicho prácticamente adiós a todos los jugadores diferenciales que tenía prácticamente atados en el último mes, después que este domingo se confirmara que el último de los jugadores que había dado el ‘si’ al conjunto francés, el alemán Nick Weiler-Babb, cambia de destino sin incluso anunciarse su llegada al ASVEL.

El que ha sacado provecho a las aguas revueltas en Villeurbanne ha sido el Estrella Roja, que anunció la firma del base alemán para las dos próximas temporadas después que el ASVEL no pudiera igualar ni acercarse a la oferta del cuadro serbio.

Antes de la llegada de Nick Weiler-Babb, el club perdió a Sylvain Francisco, que se marchó al Panathinaikos, y a Armoni Brooks, que se fue cedido al Valencia. Mientras tanto, su compañero de selección, Daniel Theis, finalmente no fichó a pesar de haber sido anunciado, optando en cambio por unirse al Maccabi Tel Aviv.

Juego inteligente y liderazgo

El base-escolta alemán de 1,94 y 30 años, destaca por su inteligencia en el juego y su liderazgo. En los últimos años, se ha consolidado como uno de los jugadores de perímetro más completos de la Euroliga. Su habilidad para manejar el balón y defender varias posiciones le otorga al Estrella Roja una sólida presencia tanto en ataque como en defensa.

El jugador tenía muchos pretendientes pero el poderoso club serbio logró imponerse a la competencia y hacerse con los servicios de Nick Weiler-Babb, entre ellos el Barça, que también estuvo muy interesado en su momento. El base llega procedente del Anadolu Efes Istanbul, donde promedió 7,7 puntos, 4,8 asistencias y 1,2 robos en 37 partidos de la Euroliga la temporada pasada. Lideró al equipo en asistencias y robos, y fue sexto en la liga en robos.

Weiler-Babb ha tenido grandes actuaciones ante el cuadro serbio. La temporada pasada, acumuló 17 puntos, 6 rebotes y 5 robos con un 28 de valoración en la derrota en casa del Efes por 65-87 ante el Zvezda. El año anterior, ante el Barça, Weiler-Babb registró 15 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias y 2 robos para liderar a su equipo

Antes de su paso de un año por Turquía en el Anadolu Efes, jugó cinco exitosas temporadas con el Bayern de Múnich, donde ganó el premio al Mejor Defensor de la Euroliga.