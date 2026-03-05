Ergin Ataman sigue coleccionando multas a la espera de medirse al Olympiacos

La Euroliga ha anunciado nuevas sanciones disciplinarias tras los incidentes ocurridos en la jornada 29 de la temporada regular 2025-26, con Ergin Ataman en el centro de la atención. El entrenador del Panathinaikos Aktor Athens ha sido multado con 10.000 € y sancionado con un partido de descalificación por su comportamiento hacia el cuerpo arbitral durante el partido contra el Paris Basketball.

Sin embargo, la suspensión es condicional. Esto significa que solo se activará si Ataman comete una infracción similar durante la temporada 2025-26.

Durante el partido, que el PAO perdió por 104-99, Ataman se mostró visiblemente frustrado toda la noche y recibió su primera falta técnica a principios del segundo cuarto. Intentó protestar más tarde en el tercer cuarto, pero la tensión se mantuvo alta.

Derrota cruel ante el París

El partido terminó de forma dramática. Con el Panathinaikos perdiendo 101-99 y a siete segundos del final, Nigel Hayes-Davis intentó un triple que podría haberle dado la victoria. Falló, pero tanto él como Ataman argumentaron que hubo contacto. Momentos después, Ataman recibió su segunda falta técnica y fue expulsado.

El técnico turco es un tormento para los árbitros de la Euroliga, que no aguantan sus constantes quejas / PETE ANDREOU / EFE

Además, el Estrella Roja Meridianbet de Belgrado ha sido multado con 7.500 € después de que sus aficionados lanzaran objetos a la cancha durante el partido contra el Anadolu Efes de Estambul.

“Estaremos en la Final Four”

El entrenador turco del PAO se mostró seguro que su equipo estará en la lucha por la Euroliga en la Final Four que se disputará precisamente en su pista del OAKA, a pesar de no estar en la mejor situación en la clasificación, décimos (10-13) y a la espera de medirse este viernes a su gran rival griego, el Olympiacos de Bartzokas.

"No hay presión. Hoy hace buen tiempo, así que fui a nadar. Me siento bien, y mis jugadores también. Es un partido de Euroliga; sí, un derbi, pero no hay presión. Es un derbi más y, por supuesto, intentaremos dar lo mejor de nosotros, pero no tenemos presión. Estamos seguros de que llegaremos a los playoffs y a la Final Four", declaró el entrenador turco, con una confianza extrema en sus opciones de título.