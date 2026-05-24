Un enorme Real Madrid rozó el 'milagro'... ¡pero la Euroliga es de Olympiacos!

Plagado de bajas interiores, el Real Madrid rozó un 'milagro' en Atenas en la final de la Euroliga, pero terminó cayendo por 92-85 ante la constelación de estrellas de Olympiacos con una buena lectura de la recta final por el extécnico blaugrana Bartzokas. Murieron los blancos en la orilla tras dar el máximo con las piezas de las que disponía ante los ojos de Florentino Pérez.

Olympiacos - Real Madrid (baloncesto, Euroliga), 24/05/2026 EUROLIGA OLY 92 85 RMA Alineaciones OLYMPIACOS, 92 (19+27+15+31): Thomas Walkup (10), Tyler Dorsey (1), Kostas Papanikolaou, Sasha Vezenkov (12), Nikola Milutinov (8) -cinco inicial-, Donta Hall (4), Evan Fournier (20), Tyson Ward (7), Cory Joseph (5), Alec Peters (16), Shaquielle McKissic (5) y Tyrique Jones (4). REAL MADRID, 85 (26+18+21+20): Facundo Campazzo (5), Alberto Abalde (9), Chuma Okeke, Mario Hezonja (19), Trey Lyles (24) -cinco inicial-, Theo Maledon (8), Gaby Deck (4), Andrés Feliz (13) y Sergio Llull (3).

El conjunto madridista que llegó a Atenas con la baja por lesión de Walter Tavares más la de su suplente Len, a las que se unió la más que posible grave lesión en el tendón de Aquiles de Garuba en semifinales. Con casi todo perdido, con 88-80 a falta de 36 segundos, los blancos tuvieron un triple para empatar. Fue clave cómo los griegos 'secaron' a Trey Lyles en la segunda parte.

Sobre el papel, se enfrentaba un equipo que gana más finales de las que pierde (11 y 10) ante un conjunto heleno que ha celebrado tras tres de sus nueve finales. En el recuerdo más o menos reciente, la decepción blanca en 2013 en Londres (100-88) y las victorias madridistas en las finales de 2015 (78-59) y 2023 con aquella canasta sobre la bocina de Sergio Llull (79-78).

El exazulgrana Sasha Vezekov, defendido por Trey Lyles / EFE

El primer cuarto fue perfecto para los intereses madridistas, con Trey Lyles a un nivel estelar. El canadiense anotó 13 puntos (+17) en una sensacional primera parte en la que sumó un crédito menos que todos sus rivales (+18). Con dos triples del ex de Sacramento Kings y uno de Abalde, el Madrid se fue 3-15 arriba (min. 3:55).

Los de Bartzokas reaccionaron desde el rebote ofensivo, con seis puntos seguidos de Vezenkov (13-18, min. 5:57). Sin embargo, la segunda unidad de Scariolo también respondió y, entre Andrés Feliz y Theo Maledon, cerraron el primer cuarto con 17-26 ante el nerviosismo de los helenos.

Olympiacos dio un paso adelante en intensidad defensiva y la entrada de Peters y de Tyson Ward fue fundamental para apretar la final de la Euroliga. Los griegos utilizaban el pase extra en ataque y rozaban la ilegalidad en defensa (28-31, min. 13:23). La verdadera clave fue Evan Fournier, un talento ofensivo capaz de lo mejor y de lo peor.

Cory Joseph, defendido por Theo Maledon / EFE

El galo lideró la remontada y, tras un triple y un 'dos más uno', anotó el 38-36 a 2:21 del descanso. La diferencia en el rebote ya era notable (20 a 10), sobre todo en ataque (siete a cero). Olympiacos mandó por cinco en plena ebullición de Peters (44-39), aprovechando también los dos triples liberados que falló Llull, los dos que no transformó Deck y el que malgastó Feliz.

Pese a ello, Lyles no estaba dispuesto a consentirlo y su quinto triple (21 puntos) fue clave para el 46-44 al descanso. Un triple de McKissic en la primera jugada del tercer cuarto amplió la ventaja griega (49-44) y los blancos reaccionaron con cinco puntazos de Abalde, un jugador de equipo que rebosa talento (49-49).

Con 54-50, McKissic buscó las cosquillas a Campazzo en su principal habilidad en el baloncesto, como ya ha demostrado en el Palau más de una vez. Y hablamos del de Seattle. Técnica doble y tercera del 'Facu'. Ahí el Madrid dio otro paso adelante y, con sendos triples de Hezonja y de Feliz, dio la vuelta a la final con un parcial de 10-0 (54-60, min. 26:07).

Hezonja y Fournier luchan por un rebote / EFE

McKissin, Walkup y Milutinov resucitaron a Olympiacos, pero los blancos aprovecharon cinco de los seis tiros libres que siguieron para aguantar por delante al final del tercer cuarto con Hezonja a un nivel sensacional (61-65). El problema en ataque es que Bartzokas había conseguido 'secar' a Lyles en ataque.

El último cuarto fue un auténtico recital de intensidad y de lanzamientos fallados, fruto de los nervios. Un triple lateral de Vezenkov dio dos puntos de renta a los 'rojos' (73-71, min. 34:59). Ambos equipos estaban en bonus y se sucedían los tiros libres, con 80-80 a falta de 2:12 tras un triple de Hezonja desde nueve metros.

Ahí fueron clave tres decisiones arbitrales. Un fondo duduso para Olympiacos, sendas faltas en defensa de Campazzo y de Feliz más una de tiro en un triple de Hezonja que se 'tragaron' los árbitros. Con 88-80 a 36 segundos del final, el 'milagro' parecía ya imposible, pero dos robos y dos rebotes ofensivos permitieron a Feliz tirar de tres con 88-85. Falló y reinó Olympiacos (90-85).