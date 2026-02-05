Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EUROLIGA

Dubai Basketball - Real Madrid: Horario y dónde ver hoy por TV el partido de la Euroliga

Cómo ver por televisión hoy el Dubai Basketball - Real Madrid de la temporada regular de la Euroliga

El Real Madrid cayó ante el Panathinaikos luego de perder contra el París en la fecha pasada

El Real Madrid cayó ante el Panathinaikos luego de perder contra el París en la fecha pasada / SPORT

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Dubai Basketball y Real Madrid se enfrentan hoy jueves 5 de febrero en el Olympic Indoor Hall en un nuevo partido de la temporada regular de la Euroliga 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Dubai Basketball - Real Madrid y dónde ver el partido en España.

Así, pues, primeramente, es necesario recordar que el combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Panathinaikos (82-81), perdido ante el París (98-92), derrotado al Mónaco (90-78) y derrotado al Olimpia Milano (106-77). De esta manera, está posicionado en el cuarto lugar de la tabla con 16 victorias, 10 derrotas y +114 en el diferencial de anotaciones.

Scariolo explota contra el arbitraje en Euroliga: "Prefiero malgastar mi dinero en otras cosas"

Scariolo explota contra el arbitraje en Euroliga: "Prefiero malgastar mi dinero en otras cosas"

Igualmente, los comandados por Jurica Golemac registraron una victoria sobre el Olympicos (108-98), una derrota ante el Estrella Roja (95-92), una victoria sobre el París (99-79) y una derrota ante el Barcelona (91-89), ubicándose consecuentemente en el puesto número 13 con 12 victorias, 14 derrotas y -36 en el diferencial de puntos.

HORARIO DEL DUBAI BASKETBALL - REAL MADRID DE LA EUROLIGA

El partido entre Dubai Basketball y Real Madrid, correspondiente a la temporada regular de la Euroliga, se disputa hoy jueves 5 de febrero a las 17:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL DUBAI BASKETBALL - REAL MADRID DE LA EUROLIGA

En España, el partido de la Euroliga entre Dubai Basketball y Real Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar Plus+.

También puedes seguir toda la jornada de la Euroliga a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

