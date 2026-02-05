EUROLIGA
Dubai Basketball - Real Madrid: Horario y dónde ver hoy por TV el partido de la Euroliga
Cómo ver por televisión hoy el Dubai Basketball - Real Madrid de la temporada regular de la Euroliga
Dubai Basketball y Real Madrid se enfrentan hoy jueves 5 de febrero en el Olympic Indoor Hall en un nuevo partido de la temporada regular de la Euroliga 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Dubai Basketball - Real Madrid y dónde ver el partido en España.
Así, pues, primeramente, es necesario recordar que el combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa luego de haber perdido ante el Panathinaikos (82-81), perdido ante el París (98-92), derrotado al Mónaco (90-78) y derrotado al Olimpia Milano (106-77). De esta manera, está posicionado en el cuarto lugar de la tabla con 16 victorias, 10 derrotas y +114 en el diferencial de anotaciones.
Igualmente, los comandados por Jurica Golemac registraron una victoria sobre el Olympicos (108-98), una derrota ante el Estrella Roja (95-92), una victoria sobre el París (99-79) y una derrota ante el Barcelona (91-89), ubicándose consecuentemente en el puesto número 13 con 12 victorias, 14 derrotas y -36 en el diferencial de puntos.
HORARIO DEL DUBAI BASKETBALL - REAL MADRID DE LA EUROLIGA
El partido entre Dubai Basketball y Real Madrid, correspondiente a la temporada regular de la Euroliga, se disputa hoy jueves 5 de febrero a las 17:00 (CET) en España.
DÓNDE VER EL DUBAI BASKETBALL - REAL MADRID DE LA EUROLIGA
En España, el partido de la Euroliga entre Dubai Basketball y Real Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar Plus+.
También puedes seguir toda la jornada de la Euroliga a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
