Dubai Basketball, el nuevo 'gigante' de la Euroliga que aspira a todo con Xavi Pascual

Dubai Basketball, en la que será su segunda temporada en la Euroliga, va muy en serio. Ya no es un proyecto exótico ni una aventura comercial nacida al calor del petróleo para dar más músculo económico a la Euroliga. Es una declaración de guerra. La contratación de Xavi Pascual como entrenador es el movimiento que confirma que el club emiratí ha dejado de pensar en participar para empezar a obsesionarse con ganar. Y hacerlo cuanto antes.

La llegada del técnico catalán no es casualidad. Dubai quería un entrenador con prestigio, experiencia en la Euroliga, capacidad para construir una cultura competitiva y, sobre todo, credibilidad ante las grandes estrellas del continente. Pocos reúnen ese currículum como Pascual, campeón de Europa con el Barça y uno de los entrenadores más respetados del baloncesto europeo. Su contrato por tres temporadas simboliza el salto definitivo del proyecto que busca una estabilidad y sobretodo, ganar a corto plazo y van a realizar todos los esfuerzos para que pueda ser una realidad.

Pascual es la pieza que debe dar sentido a este proyecto que va a ponersobre la mesa mucho dinero para atraer al mejor talento de la Euroliga. A excepto de cuatro o cinco equipos que se mueven en la opulencia de presupuesto, la mayoría de clubes históricos viven pendientes del límite presupuestario, de patrocinadores cada vez más exigentes o de cuadrar balances, Dubai juega otra partida. La del músculo financiero prácticamente ilimitado.

Una plantilla ganadora

Su hoja de ruta es clara: rodear a Pascual de una plantilla capaz de competir desde el primer día con Real Madrid, Olympiacos, Fenerbahçe, Panathinaikos o Mónaco.

El veterano Jared Blossomgame reforzará todavía más al Dubai Basketball de Xavi Pascual / EUROLEAGUE

El club ya ha empezado a mover ficha, asegurando la continuidad de jugadores como Kabengele, Dwayne Bacon, McKinley Wright IV, Dzanan Musa, o Jaiteh, o con incorporaciones de enorme impacto como la última de Jared Blossomgame, procedente del AS Mónaco. Uno de los fichajes estrella, el francás Alpha Diallo, ya lo tenían atado, pero su deseo de ir a la NBA ha frustrado su fichaje. Pero vendrán mas.

Y es que Dubai Basketball, propiedad del empresario emiratí Abdulla Saeed Juma Al Naboodah y con Dejan Kamenjasevic a los mandos del proyecto deportivo, sigue atacando el mercado europeo con una agresividad desconocida. En el punto de mira, ya hay jugadores como Elie Okobo y Diakite.

Dubai ofrece contratos largos, estabilidad fiscal, instalaciones de primer nivel y una ciudad que cada vez atrae a más deportistas de élite. Un cóctel casi imposible de igualar para muchos clubes tradicionales y dónde los contratos generosos hacen más fácil la elección de irse al Emirato.

Pascual, con recursos

En este escenario, Pascual asume un reto completamente distinto al que ha vivido durante buena parte de su carrera, acompañado de Íñigo Zorzano y Óscar Orellana, que ha decidido seguirle a Dubai tras una vida en el Barça. Ya no tendrá que construir desde la escasez ni reinventar plantillas cada verano. Ahora dispone de recursos para elegir prácticamente cualquier perfil del mercado. La incógnita y el reto será comprobar si tanto talento acaba convirtiéndose en un verdadero equipo.

Porque la historia de la Euroliga está llena de proyectos multimillonarios que nunca encontraron química. El dinero logra jugadores de primer nivel, pero no garantiza títulos. Pascual lo sabe mejor que nadie. Sus mejores equipos en el Barça y en el Zenit nunca fueron simplemente una colección de estrellas. Fueron grupos con una identidad táctica muy definida y moldeada por el técnico de Gavà.

Dubai no quiere ser un invitado de lujo en la competición. Quiere convertirse en una potencia estructural durante la próxima década y ganar lo antes posible. La inversión no responde únicamente a un capricho deportivo. Forma parte de la estrategia internacional del emirato para convertir el deporte en una herramienta de proyección global, y el basket ha entrado con fuerza y con ganas de mucho protagonismo.