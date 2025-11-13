Pesadilla sin fin: regresa 580 días después... ¡y se vuelve a romper el tendón de Aquiles a los dos minutos!

A veces, la vida puede ser muy injusta. Lo que le sucedió a Keenan Evans este miércoles es un ejemplo de ello. El jugador de Olympiacos, una pieza referencia en el equipo, regresó a las pistas después de una durísima recuperación que le llevó más de un año y medio. 533 días sin jugar ni un partido tras romperse el tendón rotuliano en el año 2023.

El base americano volvía a disputar un partido de Euroliga. Tres días antes, pudo participar en un encuentro de la liga griega junto a su gente, en el que ya anotó 15 puntos y dio cinco asistencias. Como si no hubiera pasado nada. En su vuelta al baloncesto continental, sucedió la tragedia. De nuevo en El Pireo, con el apoyo incondicional del público, Keenan saltaba a pista ante Zalgiris.

No pudo estar mucho tiempo. Dos minutos para ser exactos, antes de volverse a romper el tendón de Aquiles. Ayudado por varios asistentes del equipo, incluido algún jugador de la plantilla, salió de la pista sin poder apoyar el pie y negando con la cabeza. Un palo muy duro para el jugador de 29 años, que de nuevo iniciará un proceso de recuperación eterno.

"La mala suerte no tiene límites, todo forma parte de la vida. Estamos muy tristes; no podemos disfrutar de la victoria porque esto nos afecta profundamente. Todo apunta a que es algo grave", lamentó después Bartzokas, técnico de Olympiacos. Los griegos vencieron en casa a Zalgiris, aunque el resultado fue lo menos importante. De nuevo han perdido al base principal de la plantilla.

Precisamente, el duelo ante Zalgiris era especial para él, que estuvo en Lituania durante dos temporadas antes de poner rumbo a Grecia. Desde que aterrizó en El Pireo, tan solo ha podido disputar un partido y fue el de hace cuatro días. Olympiacos deberá afrontar otra temporada sin un jugador con el que contaban para este curso, aunque ya habían incorporado a Frank Ntilikina.

"Estamos todos contigo, Keenan. ¡Mantente fuerte y vuelve todavía más fuerte!", publicó el club griego a través de sus redes sociales. En el mismo mensaje también confirmaba que el base estadounidense ha vuelto a sufrir una rotura del tendón de Aquiles de su pierna derecha. El jugador se someterá a una intervención quirúrgica en los próximos días.