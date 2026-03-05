Dónde ver el Olimpia Milano - Barcelona de la Euroliga hoy por TV, online y en directo

Olimpia Milano y FC Barcelona se dan cita en el Unipol Forum hoy jueves 5 de marzo a las 20:30 horas (CET) para disputar el partido correspondiente a la 30ª jornada de la Euroliga. Los azulgranas llegan necesitados de una victoria en competición europea, aunque para ello deberán hacer frente a uno de los equipos más en forma del continente que ha mejorado sus prestaciones como local.

Kevin Punter, en un partido con el Barça en la pasada Copa del Rey / ACB Photo - David Grau

Es un partido marcado en rojo en el calendario del Barça de Xavi Pascual. Después de caer con estrépito en semifinales de Copa del Rey contra Baskonia, el club azulgrana sumó un nuevo varapalo tras caer derrotado en Bolonia la jornada pasada. Tras una semana de descanso por el parón de selecciones, la plantilla ha recuperado fuerzas y pone su atención en la Euroliga. Y es que el Barça es actualmente octavo clasificado de la competición, la que separa el playoff del play-in. Una victoria es indispensable para que los azulgranas tomen vuelo en Euroliga.

Se enfrentarán a un Olimpia Milano en racha. Los italianos son decimosegundos en la clasificación, con un balance de 14 victorias y 15 derrotas. Sin embargo, la dinámica de los italianos es realmente buena, con siete victorias en los últimos nueve partidos. Giuseppe Poeta parece haber encontrado la fórmula ganadora de su equipo, que además juega en el Unipol Forum para aumentar sus opciones de éxito en esta jornada.

¿Dónde ver el Olimpia Milano - Barcelona de Euroliga hoy gratis por TV?

En España, el partido de la Euroliga entre Barça y Olimpia Milano correspondiente a la 30ª jornada se podrá seguir por televisión a través de Movistar Plus, concretamente en el canal Movistar Deportes (dial 63).

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda durante el partido de Euroliga a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y mejores declaraciones de los protagonistas.