EUROLIGA
Dónde ver el Mónaco - Real Madrid de la Euroliga hoy por TV, online y en directo
Cómo ver por televisión hoy el Mónaco - Real Madrid de la temporada regular de la Euroliga
Mónaco y Real Madrid se enfrentan hoy viernes 26 de diciembre en la Salle Gaston Médecin en un nuevo partido de la Euroliga 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Mónaco - Real Madrid y dónde ver por televisión el partido en España.
En primer lugar, conviene señalar que el conjunto entrenado por Sergio Scariolo afronta este compromiso tras encadenar una serie de resultados recientes: victoria frente al París (95-90), derrota ante el Olimpia Milano (89-82), triunfo contra el Baskonia (94-87) y nueva victoria frente al Anadolu Efes (81-75).
Con este balance, el equipo ocupa actualmente la octava posición de la tabla, con 10 victorias, 7 derrotas y un diferencial de +29 puntos.
Por su parte, el equipo dirigido por Vassilis Spanoulis llega después de imponerse al Bayern Múnich (103-77), caer ante el Baskonia (85-73), perder frente al Fenerbahce (92-86) y sumar una contundente victoria contra el París (125-104).
Estos resultados sitúan al conjunto monegasco en la sexta plaza, también con 10 triunfos y 7 derrotas, pero con un destacado +110 en el diferencial de puntos.
¿A qué hora es el Mónaco - Real Madrid de Euroliga?
El encuentro entre Mónaco y Real Madrid, correspondiente a la temporada regular de la Euroliga, se disputa hoy viernes 26 de diciembre a las 19:30 horas (CET) en España.
¿Dónde ver el Mónaco - Real Madrid de Euroliga?
En España, el partido de la Euroliga entre Mónaco y Real Madrid podrá seguirse en directo y online a través de Movistar Plus+ (dial 7).
Además, podrás vivir toda la jornada de la Euroliga en SPORT, con narraciones en directo, crónicas y las declaraciones más destacadas al finalizar los encuentros.
