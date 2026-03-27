Dónde ver el Barcelona - Estrella Roja hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Estrella Roja se dan cita en el Palau Blaugrana hoy viernes 27 de marzo a las 21:00 horas (CET) para disputar la 34ª jornada de la Euroliga. Después de conseguir una victoria ajustada contra Anadolu Efes en casa en la pasada jornada, los azulgranas aspiran a lograr un nuevo triunfo que los acerque a posiciones de playoff, sin tener que pasar por los play-in, para acceder a cuartos de final.

Xavi Pascual está encontrando en la Euroliga un auténtico bote salvavidas estas últimas semanas. Son dos triunfos consecutivos en Europa para los azulgranas, que asaltaron el Roig Arena por 62-66 y refrendaron su triunfo en el Palau contra Anadolu Efes el pasado martes por 78-71, para asegurar por ahora la décima plaza de la clasificación. Empatan con 19 triunfos con Estrella Roja, Panathinaikos, Mónaco y Zalgiris, este último siendo el sexto y último equipo que accedería a cuartos de manera directa. El resto, del séptimo al décimo, lo haría vía play-in.

Kevin Punter, en el partido de Euroliga ante Anadolu Efes / Valentí Enrich

En el Barça, Will Clyburn es el jugador más entonado de estos últimos encuentros. El alero estadounidense se echó el equipo a sus espaldas contra Efes con 21 puntos, una actuación sobresaliente como la de Tornike Shengelia, que coqueteó con las dobles figuras gracias a sus 14 puntos y ocho rebotes. No deberán perder de vista a Jordan Nwora y a Jared Butler, que con 17,2 puntos y 13,8, respectivamente, son los máximos anotadores de Estrella Roja en la Euroliga

¿Dónde ver el Barcelona - Estrella Roja hoy por TV y online?

En España, el partido de la Euroliga entre Barça y Estrella Roja correspondiente a la 34ª jornada se podrá seguir por televisión a través de Movistar Plus, en el canal Movistar Plus + (dial 7).

Desde SPORT, te contaremos todo lo que suceda en el partido entre Barça y Estrella Roja a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.