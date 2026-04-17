Dónde ver el Barcelona - Bayern de Euroliga hoy por TV, online y en directo

FC Barcelona y Bayern de Múnich se dan cita en el Palau Blaugrana hoy viernes 17 de abril a las 20:30 horas (CEST) para disputar la 38ª y última jornada de la Euroliga. Los azulgranas se juegan la vida contra los bávaros en el último partido donde la victoria implicaría lograr el pase al Play-In del torneo europeo.

El equipo de Xavi Pascual llega al duelo más decisivo de la temporada tras caer en los últimos tres compromisos continentales. Reaccionar es una obligación si el equipo no quiere terminar su temporada europea este viernes; sin opciones matemáticas para clasificarse de manera directa al Playoff previo a la gran Final Four, el cuadro azulgrana debe sellar su pase al Play-In.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / EFE

Recibirán al Bayern de Múnich de Svetislav Pesic. El entrenador serbio se despide de la Euroliga en la que está siendo su última temporada en los banquillos, así que buscará aguarle la fiesta a su exequipo antes de la retirada. En caso de derrota, el Barça tendría que estar pendiente de lo que ocurre en Bosnia a partir de las 20h (CET).

¿Dónde ver el Barcelona - Bayern de Euroliga hoy por TV y online?

En España, el partido de la Euroliga entre Barça y Bayern de Múnich correspondiente a la 38ª jornada se podrá seguir por televisión a través de Movistar Plus, en el canal Vamos (dial 8).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.