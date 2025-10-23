Detienen y suspenden a un árbitro del Dubai-Barça por pertenencia a una banda criminal

El árbitro de la Euroliga y de la Liga ABA, Uros Nikolic, fue arrestado este miércoles en Serbia. La policía local entró en su domicilio y encontró alrededor de 250.000 euros en efectivo. Según el medio Blic, el arresto estaría vinculado a una operación policial internacional que sospecha que tenga vínculos con un grupo delictivo organizado.

Otros miembros de esta banda fueron detenidos también en la operación. El grupo, conocido como Vracarci, está bajo arresto bajo la sospecha de haber cometido dos asesinatos y tres intentos de asesinato. En total, han sido diez las personas interceptadas por la policía serbia.

Uros Nikolic, durante un partido de la Liga ABA / X

Nikolic, de 39 años de edad, es uno de los árbitros más reconocidos de la Euroliga. Desde el año 2019, ha sido un habitual en las competiciones de baloncesto, llegando a encabezar varias ediciones de la Final Four, como las de la temporada 2020/21 y 2023/24. Sin ir más lejos, dirigió el duelo esta temporada entre Real Madrid y Olympiacos en el Movistar Arena.

También arbitró la última derrota de los azulgranas en la Euroliga de esta temporada contra el Dubai Basketball. Además, en el año 2021, estuvo presente en el Anadolu Efes-Barça de la Final Four. Una noticia polémica en el mundo del arbitraje europeo, que siempre ha destacado por alejar totalmente a la persona de la profesión.

La Euroliga ya ha reaccionado a esta noticia y ha decidido suspender al colegiado "de arbitrar en todas las competiciones de la Euroliga de Baloncesto hasta que concluyan tanto la investigación de las autoridades locales como la revisión interna de la Euroliga de Baloncesto".