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¿Cuándo juega el Real Madrid la final de la Final Four de la Euroliga 2025/26? Fecha, horario y dónde ver por TV y en directo

A qué hora juega el Real Madrid la final de la Final Four de la Euroliga y en qué canal de TV ver desde España

El Real Madrid se enfrenta a Olympiacos en la final de la Final Four de la Euroliga 2025/26

El Real Madrid se enfrenta a Olympiacos en la final de la Final Four de la Euroliga 2025/26 / EFE

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

El Real Madrid se prepara para afrontar uno de los partidos más cruciales de la presente temporada. La contundente victoria ante el Valencia Basket (90-105) en el Telekom Center de Atenas confirma a los blancos como finalistas de la Final Four de la Euroliga, título que ya ha conquistado en once ocasiones.

Después de una plácida serie ante el Hapoel de Tel Aviv, el Real Madrid desdibujó por completo a un Valencia Basket que acusó la disputa de cinco partidos ante el Panathinaikos en el play-off. El gran acierto desde el triple permitió a los de Sergio Scariolo ganarse el derecho a disputar una nueva final europea.

Una vez certificada su presencia en la gran final, el Real Madrid medirá sus fuerzas ante Olympiacos, que consiguió el primer billete en juego después de aplastar al Fenerbahçe. Los griegos, que ya habían protagonizado una apabullante serie ante el Mónaco y finalizaron la fase regular en la primera posición, se postulan como rival temible.

Evan Fournier, el autor del triple que cerró el partido entre Olympiacos y Fenerbahce.

Evan Fournier, el autor del triple que cerró el partido entre Olympiacos y Fenerbahce. / EFE

¿A qué hora se juega la final de la Final Four de la Euroliga 2025/26?

El partido entre Olympiacos y Real Madrid, correspondiente a la final de la Final Four de la Euroliga 2025/26, se disputará este domingo 24 de mayo a las 17:00 horas (CEST).

¿Dónde ver la final de la Final Four de la Euroliga 2025/26 por TV y en directo?

En España, el Olympiacos-Real Madrid de la final Final Four se podrá ver por TV y en directo a través de Movistar+, concretamente a través del canal Movistar+ (dial 7).

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