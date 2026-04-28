Así está el cuadro de los playoffs de la Euroliga: resultados y cruces de Real Madrid y Valencia

La Euroliga 2025/26 da comienzo a su fase más emocionante. Con el pistoletazo de salida de los playoffs, los ocho equipos todavía en pie en la máxima competición continental daran en los próximos días el primer paso en sus respectivas series con el objetivo de comenzar a encarrilar su presencia en la Final Four

La disputa de la fase regular permitió conocer la identidad de seis de los ocho integrantes de los playoffs, mientras que las dos plazas restantes quedaron definidas tras la disputa del Play-In. El primer equipo clasificado a través de esta fase previa fue Panathinaikos, que se impuso con contundencia ante el Mónaco y medirá sus fuerzas en los playoffs ante el Valencia Basket.

Estos cuatro equipos fueron los protagonistas del primer día de competición junto con Fenerbahçe y Zalguiris. Los turcos se apuntaron la primera victoria de la serie por un claro XXX, mientras que los otros dos partidos todavía están en disputa.

El viernes llegará el turno del Real Madrid, el otro representante español todavía en pie en la Euroliga. Los blancos miden sus fuerzas ante en Hapoel Tel Aviv, rival ante el que contarán con el factor campo a su favor en los dos primeros partidos de la serie.

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El calendario de los playoffs de la Euroliga 2025/26

Olympiacos (1) vs Mónaco (8) Primer partido

Segundo partido: jueves 30 de abril a las 20:00 horas (CEST) en Atenas

Tercer partido: miércoles 6 de mayo a las 19:45 horas (CEST) en Mónaco

Cuarto partido (si es necesario): viernes 8 de mayo a las 19:30 horas (CEST) en Mónaco

Quinto partido (si es necesario): 12/13 de mayo (hora por confirmar) en Atenas Valencia (2) vs Panathinaikos (7) Primer partido: martes 28 de abril a las 20:45 horas (CEST) en Valencia

Segundo partido: jueves 30 de abril a las 20:45 horas (CEST) en Valencia

Tercer partido: miércoles 6 de mayo a las 20:15 horas (CEST) en Atenas

Cuarto partido (si es necesario): miércoles 8 de mayo a las 20:15 horas (CEST) en Atenas

Quinto partido (si es necesario): 12/13 de mayo (hora por confirmar) en Valencia Real Madrid (3) vs Hapoel Tel Aviv (6) Primer partido: miércoles 29 de abril a las 20:45 horas (CEST) en Madrid

Segundo partido: viernes 1 de mayo a las 20:45 horas (CEST) en Madrid

Tercer partido: martes 5 de mayo a las 18:00 horas (CEST) en Sofía

Cuarto partido (si es necesario): jueves 7 de mayo a las 20:00 horas (CEST) en Sofía

Quinto partido (si es necesario): 12/13 de mayo (hora por confirmar) en Madrid Fenerbahçe (4) vs Zalgiris (5) Primer partido: 89-78

Segundo partido: jueves 30 de abril a las 18:45 horas (CEST) en Estambul

Tercer partido: miércoles 6 de mayo a las 19:00 horas (CEST) en Kaunas

Cuarto partido (si es necesario): viernes 8 de mayo a las 19:00 horas (CEST) en Kaunas

Quinto partido (si es necesario): 12/13 de mayo (hora por confirmar) en Estambul

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