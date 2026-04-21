Así queda el cuadro de los playoffs de la Euroliga tras el Play-In: cruces, rivales de Barça, Madrid y Valencia y fechas

Llega la hora de la verdad en la Euroliga 2025/26. Una vez echado el cierre de la fase regular con la disputa de la última jornada, la competición continental pone rumbo a las rondas eliminatorias, donde los equipos buscarán superar sus cruces hasta llegar a la Final Four de Atenas.

La disputa de la fase regular permitió conocer la identidad de seis de los ocho integrantes de los playoffs, mientras que las dos plazas restantes quedarán definidas tras la disputa del Play-In.

El primer equipo clasificado a través de esta fase previa fue Panathinaikos, que se impuso con contundencia ante el Mónaco y medirá sus fuerzas en los playoffs ante el Valencia Basket. Los monegascos, sin embargo, dispondrán de una nueva oportunidad de acceder a la fase final este mismo viernes, momento en el que medirán sus fuerzas ante el Barça por el último billete hacia los playoffs.

El Barça buscará el último billete hacia los playoffs / Dani Barbeito

El conjunto azulgrana se situó a apenas un paso de los playoffs después de una cómoda victoria ante el Estrella Roja. Al finalizar la fase regular en la novena posición, los de de Xavi Pascual han tenido que recorrer un camino más tortuoso que su próximo rival en busca del último billete hacia la fase final.

No deberán disputar rondas previas ni Real Madrid ni Valencia, que clasificaron directamente para los playoffs tras una buena fase regular. Los dos equipos españoles, por lo tanto, pueden permitirse el lujo de ponen el foco en sus respectivas eliminatorias de cuartos de final, donde ambos parten como grandes candidatos para levantar el título en esta edición.

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Así está el cuadro de la Euroliga 2025/26

Así está el cuadro de la Euroliga 2025/26 antes del último partido del Play-In / Marc Creus

Todos los cruces del Play-In de la Euroliga: resultados, partidos y fechas

Play-In A Panathinaikos (7) - AS Monaco Basket (8). 87-79 - El ganador accede a playoffs como 7º. Play-In B FC Barcelona (9) - Estrella Roja (10). 80-72 Final Play-In Mónaco (7º vs 8º) vs FC Barcelona (9º vs 10º). Viernes 24 de abril de 2026 a las 19:30 horas (CEST) - El ganador accede a playoffs como 8º.

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