El CSKA Moscú ve por fin la luz y ya sueña con disputar la Euroliga 2027-28

El jueves 24 de febrero de 2022 se produjo uno de los momentos más importantes de la historia europea en este siglo con el ataque de Rusia a Ucrania, ocho años después del llamado Euromaidan que fue deteriorando las relaciones entre ambos países exsoviéticos. Las organizaciones deportivas reaccionaron de manera extrañamente coordinada e inmediata, borrando del mapa a los equipos rusos y, de rebote, a los bielorrusos por la cercanía entre ambos países.

Los equipos rusos desaparecieron de la Champions y de la Euroliga, los atletas y los nadadores se quedaron en el limbo y así todos los deportistas. Todo ello contrasta con la diferente respuesta ante Estados Unidos, Israel e incluso Irán, pese a ser el país inicialmente atacado. Lo ideal sería que el deporte estuviese fuera de la política, pero eso parece ciencia ficción.

La Unión Europea y la Comisión iniciaron paquetes de sanciones que ya suman 20 y el CSKA Moscú se vio apartado de la Euroliga, pese a tener la Licencia A y a tratarse de uno de los clubs fundadores de la competición. Además, era quimérico plantearse una posible marcha atrás con el espacio aéreo cerrado (algo que sigue sucediendo).

Andrei Vatutin, el 'cerebro' del ocho veces campeón de la Euroliga / PBC CSKA

Poco a poco, los deportistas rusos han ido regresando a lo largo del último año y medio, casi siempre con bandera neutral y sin himno en caso de victoria. Primero fueron los nadadores, después los tiradores de esgrima, el waterpolo, los deportes de contacto y un largo etcétera. Por cierto, que el tenis ruso apenas sufrió este veto, aunque compiten como neutrales.

Sin embargo, deportes con dirigentes especialmente duros contra Rusia o con un marcado pasado político mantienen el veto, como es el caso del atletismo con el británico Sebastian Coe al frente de World Athletics o de los deportes de invierno (FIS), donde mandan los nórdicos. Ni el anuncio del Comité Olímpico Internacional, recomendando el regreso de Rusia, ha cambiado nada.

Siempre dirigido por Andrei Vatutin (uno de los mejores directivos de baloncesto), el CSKA se ha movido con discreción y ha seguido asistiendo a las reuniones de la Euroliga con su licencia suspendida. Este viernes trascendió que el club habría recibido buenas noticias sobre un posible regreso a la Euroliga 2027-28, aunque jugando fuera de Rusia como local (posiblemente en Serbia).

Jean-Charles Livio seguirá en Moscú / PBC CSKA

En este sentido, la inminente ampliación que tiene prevista la Euroliga para contar con 24 equipos también ayudaría al regreso del ocho veces campeón del torneo. En cuanto a la participación de otros clubs rusos, como el Zenit, el UNICS o el Lokomotiv Kuban, al no tener licencia fija sería un tema quizá más complicado. De todas formas, puede haber novedades en ambos sen tidos.

A las órdenes de un gran técnico como el griego Andreas Pistiolis (exsegundo de Itoudis), los moscovitas ganaron las dos últimas Ligas VTB (en 2024 al Zenit de Xavi Pascual y la pasada al UNICS de Velimir Perasovic). Y sin volverse loco con los extranjeros. En el último curso tuvo a los estadounidenses Casper Ware, Melo Trimble y Antonius Cleveland, al renovado galo Jean-Charles Livio (interesaba al UCAM Murcia) y al serbio Luka Mitrovic, ex de Murcia y de Manresa que no seguirá la próxima temporada.

Junto a ellos, el bielorruso Anton Astapkovich, los rusos Ivan Ujov, Samson Ruzhentsev, los veteranísimos Simion Antonov y Nikita Kurbanov tras su positivo por cocaína en 2024 y jugadores casi testimoniales como los bases Vladimir Karpenko e Ivan Zaitsev, el alero Aleksandr Gankevich y el ala-pívot Aleksandr Chadov. Para competir en la Euroliga necesitaría más. Bastante más.