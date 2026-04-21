¿Cómo funciona el Play-In de la Euroliga? Formato y equipos clasificados

La Euroliga se prepara para dar paso a su fase más decisiva. Cerrado ya el telón de la temporada regular y repartidos los seis primeros billetes hacia los Playoffs, a lo largo de esta semana se definirá la identidad de los dos integrantes restantes que completarán el elenco de participantes de la fase final de la competición continental.

Hasta la temporada 2023-24, sólo 8 de los 18 participantes en la Euroliga accedían a la fase final. Estos clasificaban para los Playoffs, ronda previa a la tradicional 'Final Four' que enfrenta a los equipos que terminan la fase regular entre la primera y la octava posición.

Dicho de otro modo, el formato anterior de la Euroliga dejaba a 10 de los 18 participantes por el camino al terminar la primera fase. Al tratarse de una competición cerrada en la que no existen ascensos ni descensos, muchos de los equipos involucrados en la competición continental se quedaban sin alicientes por los que luchar antes incluso de terminar la fase regular.

En vistas a esa problemática, la Euroliga siguió el ejemplo de la NBA y tomó la decisión de introducir una ronda previa entre la fase regular y los Playoffs: el Play-In. Con esta medida, el elenco de equipos que siguen en pie a partir de la fase final pasó de 8 a 10.

Tomas Satoransky, en el partido de Euroliga ante el Bayern / Valentí Enrich

¿Qué es el Play-In de la Euroliga?

El Play-In de la Euroliga es una ronda previa al playoff introducida a partir de la temporada 2023-24. Esta funciona a modo de repesca tras la fase regular y es disputada por los equipos que terminan entre la séptima y la décima posición de la clasificación.

Esta ronda previa otorga los dos billetes restantes para los playoffs, ya que los seis primeros clasificados de la fase regular acceden directamente. La posición final de los equipos clasificados para el Play-In tendrá mucha relevancia, tanto por el factor pista como por la 'vida extra' el séptimo y el octavo clasificado.

Así queda el cuadro de la Euroliga 2025/26 / Marc Creus

Los emparejamientos también están condicionados por la clasificación final, pues el séptimo se enfrentará contra el octavo con el factor campo a favor del mismo modo que el noveno recibira en su pista al décimo.

El ganador del partido entre el séptimo y el octavo accederá directamente a los Playoffs, mientras que el perdedor se citará con el ganador del partido entre el noveno y décimo clasificado en busca del último billete a la siguiente fase.