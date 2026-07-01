Chus Bueno presenta a los técnicos de la Euroliga el exitoso modelo que llega

La Euroliga de Baloncesto celebró esta semana su reunión anual de entrenadores en Barcelona, congregando a los principales técnicos de toda la competición durante dos días para analizar la situación y planificar el futuro, en el marco de la transición de la liga de la temporada recién finalizada a la 2026-27.

El presidente de la Euroliga de Baloncesto, Dejan Bodiroga, inauguró la reunión con un repaso de la temporada 2025-26, elogiando a los entrenadores por su papel en el continuo crecimiento de la competición.

"Quisiera agradecerles personalmente a todos ustedes su contribución para ofrecer otra temporada excepcional. Los entrenadores son una parte vital de la familia de la Euroliga y desempeñan un papel fundamental en nuestro éxito. Juntos, estamos comprometidos a construir la unidad y seguir avanzando como uno solo".

Bueno expone la nueva Euroliga

El director ejecutivo de la Euroliga de Baloncesto, Chus Bueno, compartió con los entrenadores su visión para el futuro de la liga. "Cuando me incorporé establecimos tres prioridades estratégicas claras: aumentar el valor de nuestros activos, acelerar el crecimiento del negocio y fortalecer el papel de la liga en el centro del ecosistema del baloncesto europeo. Nuestra primera prioridad fue comprender y potenciar el verdadero valor de la liga y sus clubes. Este proceso resultó en una valoración de 1.400 millones de euros para la Euroliga de Baloncesto, que ya ha sido validada por el gran interés de inversores y ciudades deseosas de convertirse en franquicias como parte de nuestra expansión", explicó.

Paolo Galbiati, en la reunión de entrenadores en Barcelona / BASKONIA

"La segunda prioridad es transformar nuestro negocio a través de EuroLeague+, nuestra nueva plataforma directa al consumidor que integrará la venta de entradas, la retransmisión en directo, el merchandising y la interacción con los aficionados en un único ecosistema digital, al tiempo que ampliamos significativamente nuestra inversión en contenido, tecnología y capacidades de datos".

"Nuestra tercera prioridad es fortalecer la colaboración en todo el ecosistema del baloncesto, trabajando estrechamente con las ligas nacionales, los organismos rectores internacionales, los clubes y demás partes interesadas. Creemos firmemente que la colaboración, no la fragmentación, es la clave para crear valor sostenible y llevar el baloncesto europeo a un nuevo nivel comercial.

Bodiroga y Chus Bueno presentaron a los técnicos el futuro de la competición / EUROLEAGUE

"Nuestra ambición es clara: transformar la Euroliga de Baloncesto, de una de las principales competiciones deportivas del mundo, en una empresa líder en el sector del deporte y el entretenimiento que genere valor duradero para nuestros clubes, nuestros aficionados, nuestros socios y todo el ecosistema del baloncesto europeo", finalizó.

Ajustes con el arbitraje

Un aspecto central de la agenda, como en años anteriores, fue una sesión ampliada con el departamento de arbitraje de la liga, donde los entrenadores revisaron las interpretaciones de las reglas y debatieron situaciones polémicas durante los partidos directamente con el cuerpo arbitral superior.

"Esta reunión siempre es importante", afirmó Bartzokas. "Cada vez que nos reunimos en Barcelona, podemos sacar provecho y aprender algo. Siempre es una buena oportunidad para vernos en un contexto diferente al del resto del año". Básicamente, somos competidores, pero ahora mismo somos compañeros, y eso siempre es importante.

Joan Penarroya, entrenador del Partizan Mozzart Bet Belgrado, compartió una opinión similar: «Creo que es muy importante hacer esto al final de la temporada. Todos están un poco más relajados y tienen una mejor perspectiva. Es genial tener este tipo de reuniones para intercambiar ideas, experiencias y prepararnos para la próxima temporada y seguir mejorando. Porque nuestro deporte, al final, si destaca por algo, es porque evoluciona cada año. Y una parte importante de esa evolución depende de este tipo de reuniones para implementar todo lo que se discute en la próxima temporada".

Al finalizar la sesión, el ambiente reflejaba tanto la satisfacción por la temporada concluida como la ilusión por la que está por venir. Con los entrenadores nuevamente como protagonistas, la Euroliga de Baloncesto aprovechó la reunión para reafirmar su enfoque: construir la competición mediante un diálogo constante con quienes la dirigen desde la banda.