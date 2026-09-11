Chus Bueno comparte con los jugadores el plan de expansión de la Euroliga

El consejero delegado de la Euroliga de Baloncesto, Chus Bueno, participó este viernes en la Asamblea General de la Asociación de Jugadores de la Euroliga (ELPA), celebrada en Barcelona.

Durante la reunión, Chus Bueno compartió con una amplia delegación de jugadores de todos los equipos de la Euroliga, la presidenta de la ELPA, Tornike Shengelia, el director general de la ELPA, Bostjan Nachbar, y otros participantes, las últimas novedades de la Liga, centrándose en la implementación de la hoja de ruta estratégica transformadora, diseñada para acelerar el crecimiento a largo plazo, la creación de valor y el posicionamiento global de la Euroliga de Baloncesto.

"Estamos construyendo el futuro de la Euroliga de Baloncesto con una visión a largo plazo, y es fundamental que nuestros jugadores formen parte de este proceso", dijo. "El diálogo con la ELPA y los jugadores es crucial para seguir desarrollando nuestra hoja de ruta estratégica, fortalecer la competición y crear nuevas oportunidades para todo el ecosistema del baloncesto europeo. La reunión de hoy fue una valiosa oportunidad para compartir nuestros avances y, lo que es igualmente importante, para escuchar las perspectivas e ideas de los jugadores», declaró Chus Bueno, CEO de la Euroliga de Baloncesto.

Información actualizada

Los jugadores recibieron información actualizada sobre las conversaciones relativas al nuevo Acuerdo Marco de la Euroliga (EFA) y a la implementación del Plan Estratégico de Negocio trienal, la expansión del modelo de franquicias y las últimas novedades sobre Euroleague Basketball+, una nueva visión para el futuro del baloncesto de clubes europeo diseñada para convertirse en el referente digital de este deporte, combinando competiciones, contenido, tecnología, oportunidades comerciales y experiencias para los aficionados en un ecosistema integrado.

Chus Bueno expuso ante los jugadores el plan de futuro de la Euroliga que ha de dar un salto de calidad importante / EUROLEAGUE

Tornike Shengelia, presidente de la ELPA, declaró: "Los jugadores son el corazón de la Euroliga, por lo que es importante que participemos activamente en las conversaciones que definen su futuro. Agradecemos la oportunidad de recibir información actualizada directamente de Euroleague Basketball y de mantener un diálogo abierto sobre la dirección de la Liga. Creemos que el diálogo y la colaboración continuos entre la Liga y la ELPA pueden contribuir a construir un futuro más sólido y sostenible para el baloncesto de clubes europeo", aseguró el georgiano.

En la reunión también se exploraron formas de seguir desarrollando la colaboración entre Euroleague Basketball y la ELPA, y ambas partes expresaron su intención de continuar trabajando estrechamente en áreas clave como la creación de contenido y el desarrollo de jugadores, entre otras. En la reunión se puso de relieve el importante papel que los jugadores seguirán desempeñando en el futuro desarrollo de la Liga.