Caos en Panathinaikos: "Lo sé todo, a las 5 de la mañana estabas borracho"

No están siendo unos días precisamente tranquilos en Atenas. El Panathinaikos cayó ante Olympiacos en el derbi griego y no hay una cosa que duela más a su entrenador y presidente. Ataman fue el primero en criticar a sus ala-pívots, que no anotaron ni un solo punto en el encuentro, y ahora es Giannakopoulos el que dobla la apuesta y ya acusa a los jugadores de emborracharse.

"Muchos de ustedes llevan años en este equipo. Vinieron a mi oficina y recibieron aumentos del 50%, del 100% e incluso del 200%. ¿Negocié con alguno? No lo creo. Lo firmé directamente. Todo lo que quieren se firma en menos de cinco minutos. Ahora, cuando llegues a casa después del entrenamiento, por favor, tómate cinco minutos para mirarte al espejo y preguntarte: "¿Merezco el dinero que gano?", comentó el presidente a sus jugadores en el entrenamiento posterior al partido, donde dio una charla.

Panathinaikos perdió contra su máximo rival por 82-87. Un derbi en el que quedaron retratados prácticamente todos los jugadores menos Kendrick Nunn, que lideró totalmente el ataque de su equipo con 32 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias. El problema es que ningún jugador le siguió de cerca, siendo Osman el segundo máximo anotador con 13 puntos. El juego interior aportó demasiado poco.

"Hace dos días, y tú sabes quién eres, a las 5 de la mañana, estabas borracho. Sé quién bebió, cuánto bebió y cuándo. No diré nombres, aunque lo sé todo. No puedo aceptarlo. No por querer castigar, sino porque me duele. Lo que veo es que entramos en los partidos y en un minuto vamos 15 puntos por detrás, y corremos para recuperar la diferencia. No veo esa pasión y ese entusiasmo que quiero. Lo veo en unos pocos jugadores. En tres, quizá cuatro, definitivamente en muy pocos", reconoció el presidente.

"No creo que sea una cuestión de talento. ¿Alguien aquí duda de que, individualmente, tenemos el mayor talento de Europa? Puede que no seamos el mejor equipo en conjunto, pero tenemos el mayor talento. Esa es mi opinión; sin ser un experto en baloncesto, el entrenador sí lo es. Tenemos al mejor entrenador de Europa. Basándome en la historia, tenemos la mejor cultura de baloncesto de Europa. Y, sin embargo, no veo el entusiasmo. No voy a mencionar nombres. Vienes y pides un aumento del 100-150%, y lo consigues. Pero por mi parte, exijo un 250% más de profesionalidad y dedicación. Más voluntad. Ayer no vine al partido, pero como pueden ver, no he pegado ojo", dijo.

Kendrick Nunn, el líder de Panathinaikos / EFE

Giannakopoulos elogió y apoyó a Ataman, con el que guarda una gran relación y que también quiso poner el foco en sus jugadores, en especial en Mitoglu y Juancho Hernangómez. "Antes que nada, felicitaciones a Vezenkov, porque quería demostrar que es un gran ala-pívot. No teníamos a nadie en esa posición. Nuestros ala-pívots no anotaron ni un solo punto. Sasha asumió la responsabilidad y anotó 24 puntos", reconoció a los medios minutos después de la derrota.

Mensaje final del presidente

La charla finalizó con un mensaje motivador a la plantilla. "No quiero quejarme de ninguno de ustedes, pero cuando veo pasar el balón y no se lanzan a atraparlo, entonces sí, tengo una queja. El entrenador decide cuántos minutos jugarán, pero cuando veo a un jugador que no juega mucho debajo del aro y no puede anotar, no lo puedo aceptar. Son la mejor plantilla de Europa; denle a la afición, a sus familias y al Club lo que merecemos. Merecemos ver el mejor baloncesto de Europa. Tienen el mejor entrenador y las mejores condiciones. Por favor, amen a sus compañeros como aman a su familia. Amen al Club y a la afición de toda Grecia que no durmió anoche. Feliz Año Nuevo a todos".

La situación de Panathinaikos no es nada dramática, situado en la quinta plaza de la Euroliga y a una sola victoria del liderato, pero sí es cierto que la presión es importante. El año pasado, partían como principales favoritos para revalidar el título y se vieron sorprendidos en la Final Four por Fenerbahçe. Los griegos tienen una buena semana por delante ante los dos equipos italianos (Olimpia Milano y Virtus Bolonia) para apretar en lo alto de la clasificación de Euroliga.