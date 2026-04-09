Campazzo, Tavares y Lyles dejan al Madrid con pie y medio en los cuartos

Mario Hezonja ha dado mucho al Real Madrid desde su fichaje con el lamentable beneplácito del Barça, pero hay días en los que no le salen las cosas y le falta temple para bajar las pulsaciones. Su nefasto 0/8 en triples que arregló con uno clave al final casi lastra a su equipo en Estambul.

Fenerbahçe - Real Madrid (baloncesto, Euroliga), 09/04/2026 EUROLIGA FEN 69 74 RMA Alineaciones FENERBAHÇE, 69 (21+13+24+11): Devon Hall (3), Tarik Biberovic (1), Talen Horton-Tucker (11), Nicolo Melli (15), Mikael Jantunen (5) -cinco inicial-, Wade Baldwin (10), Khem Birch (1), Metecan Birsen, Bonzie Colson, Brandon Boston Jr. (21) y Chris Silva (2). REAL MADRID, 74 (19+21+14+20): Facundo Campazzo (15), Andrés Feliz (2), Mario Hezonja (9), Chuma Okeke (6), Walter Tavares (12) -cinco inicial-, Gabriel Deck (5), Alberto Abalde (3), Trey Lyles (12), Sergio Llull (1), Théo Maledon (7), Usman Garuba (2).

El croata fue la nota negativa en un conjunto blanco que se agarró a la pista para vencer por 69-74 al Fenerbahçe, situarse a medio paso del billete para cuartos y depender de sí mismo para la ventaja de pista. Brillaron Facundo Campazzo como casi siempre con 15 puntos (4/4 en triples), 'Edy' Tavares (12 puntos y cinco rebotes) y Trey Lyles, quien anotó casi todos sus 12 puntos en el último cuarto.

El primer cuarto fue muy igualado, aunque Scariolo sonreexponía desde el inicio a Tavares. Con muy poca anotación, los visitantes mandaban por un punto en el ecuador del primer cuarto (6-7) y caían al final por 21-19 tras sendas canastas de Horton-Tucker y de Melli en los últimos 31 segundos.

Tavares impuso su ley en la 'pintura' / EFE

El segundo cuarto madridista fue excelente, con un Campazzo sensacional desde el triple que lideró un porcentaje que llegó a ser un sensacional 8/12. ¿Quién falló esos cuatro lanzamientos? Sí, todos Hezonja. De hecho, el 'Fener' llegó a mandar antes de la explosión blanca por 27-21 (min. 12:04).

Con dos canastas seguidas de Tavares, el Madrid no tardó en dar la vuelta al marcador (29-32, min. 15:20) y dos triples seguidos de un infalible Campazzo ampliaron la renta española hasta los seis puntos (34-40 al descanso).

Sin embargo, esas rachas de triples son difíciles de mantener y eso es lo que sucedió. Además, Jasikevicius consiguió convertir el partido en una auténtica batalla física que cansó a Tavares y permitió brillar a Brian Boston Jr., un exterior capaz de hacer daño de muchas formas.

El italiano Nicolo Melli anotó 15 puntos / EUROLEAGUE

Y pudo ser aún peor. Con 46-51, el Real Madrid entró en barrena y recibió un doloroso parcial de 12-0 (58-51) que mitigó con dos buenas defensas, un tiro libre de Llull y una canasta de Maledon para situarse a cuatro con 10 minutos por delante (58-54).

En el último cuarto, Trey Lyles se echó el equipo a sus espaldas con tres canastas seguidas hasta el 62-62 a 5:00 del final. Y eso que el arbitraje no ayudaba, con hasta cinco manotazos que recibió el 'Facu' en el suelo que se saldaron con una inexplicable lucha. ¡Que esto es baloncesto, no lucha libre!

El canadiense de nacimiento fue decisivo en esa recta final para un Real Madrid que supo jugar mejor los momentos decisivos para imponerse por 69-74 y dar un paso de gigante en la Euroliga. Con cinco derrotas seguidas, Jasikevicius no encuentra el camino en el Fenerbahçe en las últimas semanas.