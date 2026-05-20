¿Cambiará Pedro Martínez el estilo del Valencia Basket sin Tavares ni Len?

El Valencia Basket es una de las grandes atracciones en la primera Final a Cuatro de su historia en la Euroliga, condición que consiguió en una de las eliminatorias de cuartos de final más excitantes de la historia con una espectacular remontada ante el Panathinaikos, de un 0-2 al 3-2 definitivo.

La segunda plaza del conjunto 'taronja' en la liga regular y la tercera de un Real Madrid que superó por tres victorias a una a un Hapoel Tel Aviv que ha ido de más a menos (un 'pecado' que suele cometer Dimitrios Itoudis) propiciará que los dos equipos españoles se enfrenten el viernes en 'semis' a las 20.00 horas.

Con el recuerdo de la Liga Endesa que logró Pedro Martínez con el Valencia Basket frente al cuadro blanco hace siete años, los de Sergio Scariolo tratarán de imponer sus argumentos con la sensacional remontada en las semifinales de la pasada Copa del Rey en la memoria. Del 106-101 a 18 segundos del final se pasó al 106-108 final.

Nate Reuvers supera a Tavares en las semifinales de la Copa del Rey / EFE

Sin embargo, en aquel partido el 'rey' de la zona era Walter Tavares, sin duda el interior más determinante del baloncesto español y europeo en la última década. El caboverdiano fue clave para Pablo Laso, para Chus Mateo y ahora lo es para Sergio Scariolo. Su ausencia en Atenas unida a la de Alex Len supone un contratiempo muy serio para las opciones madridistas, ya que Yurtseven tan solo podrá jugar en la Liga Endesa

Dos de los principales argumentos de Pedro Martínez son la intensidad defensiva con una riqueza conceptual y el ataque rápido, con 'pases extra' y amenazas desde la línea de tres. Las cifras lo confirman. Los 'taronges' han lanzado 1.370 triples en 43 partidos de la Euroliga (1.566 de dos), mientras que el Real Madrid intentó 1.101 en 42 (1.562 de dos) y el Barça, 1.034 (1.533 de dos) en 40.

Esa intensidad se traduce también en cómo sus jugadores van al rebote ofensivo, con 13,1 de media por los 11,8 blancos y los 11,2 blaugranas. La pregunta que surge es la siguiente: ¿Será el Valencia Basket tan exterior o aprovechará la ausencia de los dos 'cincos' de su rival para amenazar de más formas?

Pedro Martínez, dando instrucciones en un tiempo muerto / EFE

En la plantilla ché destaca la presencia de dos sensacionales penetradores, como el dominicano Jean Montero y el senegalés exbarcelonista Brancou 'Papi' Badio. Y claro, no es lo mismo toparse a la altura del tiro libre con la enormidad del africano que hacerlo con Usman Garuba o con Trey Lyles.

Montero también brilla como lanzador desde media distancia, en torno a los cinco metros. Además, el emergente vallisoletano Sergio de Larrea es un maestro en las bandejas en extensión, un aspecto en el que también puede marcar diferencias Kameron Taylor, muy potente en el ataque de la canasta tras bote.

¿Se verá un Valencia diferente? Pedro Martínez nunca ha sido un técnico dogmático, siempre ha sabido adaptarse a lo que tiene en la plantilla y ajustar su 'pizarra' en función de los rivales y de las circunstancias. En esa flexibilidad podría estar una de las claves de la semifinal.