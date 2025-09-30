Euroliga
El 'Big Three' de Olympiacos frustra a un notable Baskonia
El 'genio' Vezenkov (24 puntos), Dorsey (21) y Milutinov (12+14) acumularon 75 créditos de valoración en el Buesa Arena
Olympiacos no falló en Vitoria ante un atrevido Baskonia que miró a los ojos al equipo de El Pireo (96-102) en el estreno de su técnico Paolo Galbiati en la Euroliga. El choque estuvo marcado por el pésimo inicio que obligó a los locales a remar mucho para recuperar la iniciativa, pero que no pudieron frenar a Nikola Milutinov en la pintura, que acabó con 12 puntos y 14 rebotes.
EUROLIGA
BAS
OLY
|BASKONIA, 96
|(20+28+22+26): Marcus Howard (12), Trent Forrest (14), Tadas Sedekerskis (8), Hamidou Diallo (15), Khalifa Diop (3) -cinco inicial-, Markquis Nowell (6), Timothe Luwawu-Cabarrot (23), Clement Frisch (8), Luka Samanic (7), Rafa Villar y Stefan Joksimovic.
|OLYMPIACOS, 102
|(27+22+24+29): Thomas Walkup (5), Evan Fournier (10), Tyler Dorsey (22 ), Sasha Vezenkov (24), Nikola Milutinov (12) -cinco inicial-, Tyson Ward (11), Saben Lee (4), Alec Peters (7), Donta Hall (8) y Kostas Papanikolaou.
Sasha Vezenkov apareció cuando más lo necesitaba su equipo y Thomas Walkup fue el engranaje perfecto de un candidato a todo. El nuevo míster baskonista fue fiel a sus intenciones y rozó la victoria a lomos de Tim Luwawu-Cabarrot y Trent Forrest. El equipo griego salió como una locomotora y arrolló a los vitorianos en los primeros minutos con un parcial de 0-12, cargado de errores locales, pérdidas de balón y concesiones de canastas.
Los primeros puntos vitorianos llegaron tras más de cuatro minutos y con un quinteto diferente al del inicio. Sin embargo, el búlgaro Vezenkov campó a sus anchas y marcó el camino a sus compañeros, que aprovecharon el desconcierto de un equipo sin rodaje en pretemporada. El francés Clement Frisch lideró la reacción azulgrana con ocho puntos seguidos y Olympiacos respondió con su claro dominio bajo los aros (20-27).
El Baskonia mejoró su nivel defensivo en el segundo asalto y se colocó a dos puntos (29-31), a pesar de que el plantel de El Pireo insistía desde el poste bajo en busca de la diferencia física en los emparejamientos. Los griegos asumieron el reto y entraron en la velocidad que propusieron los locales en un nuevo proyecto tras la destitución de Pablo Laso tras el curso pasado.
El Olympiacos recuperó la renta de diez puntos, hasta que apareció en escena Hamidou Diallo para revolucionar otra reacción local hasta el descanso (48-49) en una nueva demostración del equipazo que tiene el extécnico azulgrana Georgios Bartzokas a su disposición. Tras caer en las pasadas semifinales contra el Monaco, los helenos volverán a intentarlo esta temporada.
Sedekerskis abrió la segunda parte con un triple que dio la primera ventaja a los vascos para completar un parcial de 12-0 (51-49). El cuadro heleno tuvo paciencia para generar ventajas y abrió otro hueco que cerró Markquis Nowell con tres buenas acciones consecutivas. El exbarcelonista Vezenkov sostuvo a su equipo, que logró mantener el liderato con diez minutos por delante tras bajar el porcentaje exterior de su rival (70-73).
Luwawu-Cabarrot, con nueve puntos seguidos, fue el hombre a seguir durante buena parte del último periodo en el que midió fuerzas con Tyler Dorsey, responsable de gran parte de los ataques griegos. A pesar de que llegaron por delante en los momentos calientes, los azulgranas no renunciaron a su estilo y no dejaron de hacer tiros con pocos segundos de posesión.
Ahí apareció el francés Evan Fournier con seis puntos consecutivos para darle la vuelta a un marcador que se abrió con dos triples inesperados de Sasha Vezenkov y Thomas Walkup, que enderezaron la victoria del Olympiacos en Vitoria (96-102). El viernes, segundo asalto europeo para el cuadro vitoriano en la pista del ASVEL-Villeurbanne francés.
