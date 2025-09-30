El 'Big Three' de Olympiacos frustra a un notable Baskonia

Olympiacos no falló en Vitoria ante un atrevido Baskonia que miró a los ojos al equipo de El Pireo (96-102) en el estreno de su técnico Paolo Galbiati en la Euroliga. El choque estuvo marcado por el pésimo inicio que obligó a los locales a remar mucho para recuperar la iniciativa, pero que no pudieron frenar a Nikola Milutinov en la pintura, que acabó con 12 puntos y 14 rebotes.

Baskonia - Olympiacos (baloncesto, Euroliga), 30/09/2025 EUROLIGA BAS 96 102 OLY Alineaciones BASKONIA, 96 (20+28+22+26): Marcus Howard (12), Trent Forrest (14), Tadas Sedekerskis (8), Hamidou Diallo (15), Khalifa Diop (3) -cinco inicial-, Markquis Nowell (6), Timothe Luwawu-Cabarrot (23), Clement Frisch (8), Luka Samanic (7), Rafa Villar y Stefan Joksimovic. OLYMPIACOS, 102 (27+22+24+29): Thomas Walkup (5), Evan Fournier (10), Tyler Dorsey (22 ), Sasha Vezenkov (24), Nikola Milutinov (12) -cinco inicial-, Tyson Ward (11), Saben Lee (4), Alec Peters (7), Donta Hall (8) y Kostas Papanikolaou.

Sasha Vezenkov apareció cuando más lo necesitaba su equipo y Thomas Walkup fue el engranaje perfecto de un candidato a todo. El nuevo míster baskonista fue fiel a sus intenciones y rozó la victoria a lomos de Tim Luwawu-Cabarrot y Trent Forrest. El equipo griego salió como una locomotora y arrolló a los vitorianos en los primeros minutos con un parcial de 0-12, cargado de errores locales, pérdidas de balón y concesiones de canastas.

Los primeros puntos vitorianos llegaron tras más de cuatro minutos y con un quinteto diferente al del inicio. Sin embargo, el búlgaro Vezenkov campó a sus anchas y marcó el camino a sus compañeros, que aprovecharon el desconcierto de un equipo sin rodaje en pretemporada. El francés Clement Frisch lideró la reacción azulgrana con ocho puntos seguidos y Olympiacos respondió con su claro dominio bajo los aros (20-27).

El Baskonia mejoró su nivel defensivo en el segundo asalto y se colocó a dos puntos (29-31), a pesar de que el plantel de El Pireo insistía desde el poste bajo en busca de la diferencia física en los emparejamientos. Los griegos asumieron el reto y entraron en la velocidad que propusieron los locales en un nuevo proyecto tras la destitución de Pablo Laso tras el curso pasado.

Paolo Galbiati, en una imagen del partido / EFE

El Olympiacos recuperó la renta de diez puntos, hasta que apareció en escena Hamidou Diallo para revolucionar otra reacción local hasta el descanso (48-49) en una nueva demostración del equipazo que tiene el extécnico azulgrana Georgios Bartzokas a su disposición. Tras caer en las pasadas semifinales contra el Monaco, los helenos volverán a intentarlo esta temporada.

Sedekerskis abrió la segunda parte con un triple que dio la primera ventaja a los vascos para completar un parcial de 12-0 (51-49). El cuadro heleno tuvo paciencia para generar ventajas y abrió otro hueco que cerró Markquis Nowell con tres buenas acciones consecutivas. El exbarcelonista Vezenkov sostuvo a su equipo, que logró mantener el liderato con diez minutos por delante tras bajar el porcentaje exterior de su rival (70-73).

Luwawu-Cabarrot, con nueve puntos seguidos, fue el hombre a seguir durante buena parte del último periodo en el que midió fuerzas con Tyler Dorsey, responsable de gran parte de los ataques griegos. A pesar de que llegaron por delante en los momentos calientes, los azulgranas no renunciaron a su estilo y no dejaron de hacer tiros con pocos segundos de posesión.

Ahí apareció el francés Evan Fournier con seis puntos consecutivos para darle la vuelta a un marcador que se abrió con dos triples inesperados de Sasha Vezenkov y Thomas Walkup, que enderezaron la victoria del Olympiacos en Vitoria (96-102). El viernes, segundo asalto europeo para el cuadro vitoriano en la pista del ASVEL-Villeurbanne francés.