Bayern Múnich - Real Madrid: Horario y dónde ver por TV el partido de la Euroliga

Bayern Múnich y Real Madrid se enfrentan este martes 28 de octubre en el BMW Park en un nuevo partido de la temporada regular de la Euroliga 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Bayern Múnich - Real Madrid y dónde ver el partido en España.

Así, pues, primeramente, es necesario recordar que el combinado dirigido por Sergio Scariolo llegará a la disputa luego de haber perdido frente al Maccabi Tel Aviv (92-91), perdido frente al Estrella Roja (90-75), derrotado al Partizan (93-86) y derrotado al Lyon-Villeurbanne (85-72). De esta manera, está posicionado en el décimo lugar de la tabla con 3 victorias, 3 derrotas y +10 en el diferencial de anotaciones.

Igualmente, los comandados por Gordon Herbert registraron una derrota contra el Olympiacos (96-71), una derrota contra el Fenerbahce (88-73), una victoria sobre el Zalgiris (98-70) y una victoria sobre el Estrella Roja (97-88), ubicándose consecuentemente en el puesto número 19 con 2 victorias, 4 derrotas y -56 en el diferencial de puntos.

En lo que a sus próximas responsabilidades por Euroliga se refiere, el Real Madrid se enfrentará al Fenerbahce y al Barcelona, mientras que el Bayern Múnich se topará con el Bologna y el París.

HORARIO DEL BAYERN MÚNICH - REAL MADRID DE LA EUROLIGA

El partido entre Bayern Múnich y Real Madrid, correspondiente a la temporada regular de la Euroliga, se disputa este martes 28 de octubre a las 20:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BAYERN MÚNICH - REAL MADRID DE LA EUROLIGA

En España, el partido de la Euroliga entre Bayern Múnich y Real Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar Plus+.

También puedes seguir toda la jornada de la Euroliga a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.