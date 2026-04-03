Baskonia - Real Madrid: Horario y dónde ver hoy por TV el partido de la Euroliga

Baskonia y Real Madrid se enfrentan hoy viernes 3 de abril en el Fernando Buesa Arena en un nuevo partido de la temporada regular de la Euroliga 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Baskonia - Real Madrid y dónde ver el partido en España.

Así, pues, primeramente, los merengues se presentan luego de vencer al Anadolu Efes en casa, manteniéndose en la tercera posición de la clasificación general y demostrando nuevamente que, cuando se trata de disputar partidos en el Movistar Arena, los de Sergio Scariolo son prácticamente intratables.

Sin embargo, su rendimiento como visitante también es positivo ya que, en seis de las últimas siete ocasiones, el Real Madrid ha salido avante fuera de su propio territorio. Sin embargo, su último viaje a Vitoria, el cual fue con motivo de la Liga Endesa, terminó en un resultado favorable para los locales, quienes hoy esperan volver a repetir la hazaña.

Por su parte, el combinado de Paolo Galbiati no se encuentra en la mejor de las circunstancias respecto a sus registros como local, siendo que ha perdido la mitad de los últimos ocho partidos que han tenido lugar en su sede, lo cual ayuda a explicar por qué se encuentran en el puesto número 18 de la Euroliga.

Asimismo, pese a haber vencido al Real Madrid en su última disputa, lo cierto es que los números no acompañan a los vitorianos, quienes solo han podido vencerles en dos de las últimas ocho ocasiones en las que se han enfrentado a través de la Copa del Rey, la Liga Endesa y la propia Euroliga.

HORARIO DEL BASKONIA - REAL MADRID DE LA EUROLIGA

El partido entre Baskonia y Real Madrid, correspondiente a la temporada regular de la Euroliga, se disputa hoy viernes 3 de abril a las 20:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL BASKONIA - REAL MADRID DE LA EUROLIGA

En España, el partido de la Euroliga entre Baskonia y Real Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar Plus+.

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