EUROLIGA
Baskonia - Real Madrid: Horario y dónde ver hoy por TV el partido de la Euroliga
Cómo ver por televisión hoy el Baskonia - Real Madrid de la temporada regular de la Euroliga
Baskonia y Real Madrid se enfrentan hoy viernes 3 de abril en el Fernando Buesa Arena en un nuevo partido de la temporada regular de la Euroliga 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Baskonia - Real Madrid y dónde ver el partido en España.
Así, pues, primeramente, los merengues se presentan luego de vencer al Anadolu Efes en casa, manteniéndose en la tercera posición de la clasificación general y demostrando nuevamente que, cuando se trata de disputar partidos en el Movistar Arena, los de Sergio Scariolo son prácticamente intratables.
Sin embargo, su rendimiento como visitante también es positivo ya que, en seis de las últimas siete ocasiones, el Real Madrid ha salido avante fuera de su propio territorio. Sin embargo, su último viaje a Vitoria, el cual fue con motivo de la Liga Endesa, terminó en un resultado favorable para los locales, quienes hoy esperan volver a repetir la hazaña.
Por su parte, el combinado de Paolo Galbiati no se encuentra en la mejor de las circunstancias respecto a sus registros como local, siendo que ha perdido la mitad de los últimos ocho partidos que han tenido lugar en su sede, lo cual ayuda a explicar por qué se encuentran en el puesto número 18 de la Euroliga.
Asimismo, pese a haber vencido al Real Madrid en su última disputa, lo cierto es que los números no acompañan a los vitorianos, quienes solo han podido vencerles en dos de las últimas ocho ocasiones en las que se han enfrentado a través de la Copa del Rey, la Liga Endesa y la propia Euroliga.
HORARIO DEL BASKONIA - REAL MADRID DE LA EUROLIGA
El partido entre Baskonia y Real Madrid, correspondiente a la temporada regular de la Euroliga, se disputa hoy viernes 3 de abril a las 20:30 (CET) en España.
DÓNDE VER EL BASKONIA - REAL MADRID DE LA EUROLIGA
En España, el partido de la Euroliga entre Baskonia y Real Madrid se podrá ver en directo y online a través de Movistar Plus+.
También puedes seguir toda la jornada de la Euroliga a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
- La UE cambia las normas para los dueños de perros y gatos: el nuevo requisito obligatorio que llega en abril
- Barcelona - Real Madrid: resultado, resumen y goles de la Champions League Femenina
- La pieza que apunta a zarandear toda la defensa del Barça
- El Liverpool 'recupera' 150 millones
- Lluís Puig, fisioterapeuta, da las claves de la lesión Raphinha: 'Tiene antecedentes
- FC Barcelona - Real Madrid: horario y dónde ver gratis por TV hoy el clásico de vuelta de los cuartos de final de la Champions femenina
- Crece el escándalo en Italia: 'Bastoni debe abandonar el país por su propia seguridad
- Temor en el Inter con Bastoni y el Barça: 'El traspaso está más cerca