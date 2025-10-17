El Baskonia se hunde a dos minutos del final y sigue bajo cero en la Euroliga

A perro flaco todo son pulgas y, con todos los respetos, el actual Baskonia es un perro flaco en la Euroliga que acaba de perder las próximas semanas a dos piezas clave, Markus Howard y Trent Forrest. El cuadro vitoriano cayó en el Buesa Arena ante el Partizan (79-91) y es último con cinco derrotas en cinco jornadas.

Baskonia - Partizan (baloncesto, Euroliga), 17/10/2025 EUROLIGA BAS 79 91 PAR Alineaciones BASKONIA, 79 (20+20+24+15): Markquis Nowell (3), Timothe Luwawu-Cabarrot (19), Tadas Sedekerskis (5), Stefan Joksimovic, Mamadi Diakité -cinco inicial-, Hamidou Diallo (20), Matteo Spagnolo (7), Clément Frisch (8), Luka Samanic (13), Khalifa Diop (4) y Rafa Villar. PARTIZAN, 91 (22+26+18+25): Carlik Jones (18), Vanja Marinkovic (9), Jabari Parker (14), Sterling Brown (7), Tyrique Jones (10) -cinco inicial-, Isaac Bonga (7), Duane Washington (17), Dylan Osetkowski (8) y Miikka Muurinen.

Y eso que los de Paolo Galbiati lucharon contra los elementos y contra un excelente bloque que dirige el veterano y laureadísimo Zeljko Obradovic. Sin embargo, cuando habían hecho lo más difícil al igualar el duelo (77-77), los locales sucumbieron a la eclosión de Duane Washington con ocho puntos seguidos.

También sin Kurucs en el peor inicio de la historia del club en la Euroliga, destacaron 'Hami' Diallo con 20 puntos y 25 créditos de valoración) y un habitual como el galo Tim Luwawu-Cabarrot (19 puntos). Enfrente, la figura fue Carlik Jones con 18 puntos, 10 asistencias y +23.

Khalifa Diop trata de frenar a Tyrique Jones / EFE

El partido comenzó con errores, aunque la rotación de Galbiati mejoró al Baskonia, que encajó tres triples (dos del exbaskonista Marinokvic). Desde el tiro libre, los vascos ralentizaron el duelo y lograron un 11-2 que los puso por delante (el primer cuarto acabó 20-22).

Diallo lideró la anotación local y Dylan Osetkowski (ex de Unicaja y pretendido por el Barça) mantenía a los serbios por delante con dos triples. Los de Obradovic cerraron su aro, apenas permitieron segundas opciones y aprovecharon sus ventajas en ataque para volver a abrir brecha antes del descanso (40-48).

La reanudación fue prometedora para el Partizan, ya que sus jugadores empezaron a conectar y se marcharon por más de los 10 puntos con el exazulgrana Jabari Parker en uno de esos momentos mágicos que levantaban el Palau. La defensa azulgrana estaba desaparecida.

Obradovic impuso su ley en el Buesa Arena / EFE

Galbiati apostó por jugar sin bases y meter más físico en un quinteto que hizo crecer a los locales y regresar a un partido que seguía teniendo un color balcánico, hasta que dos triples de Clement Frisch dejaron todo abierto para el último cuarto con 64-66 tras un parcial de 10-1.

Carlik Jones superaba la defensa de Nowell, mientras que Luwawu-Cabarrot y Diallo anotaban en el otro aro hasta que el Baskonia empató (77-77 a 2:20 del final). Ahí Washington fue letal con un dos más uno y ocho puntos seguidos en un minuto. Al final, 79.91. Quinta derrota.