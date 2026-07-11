Tras el 'no' del Barça, Mike James ya tiene nuevo equipo en la Euroliga

Mike James ya tiene nuevo destino en la Euroliga después de su etapa de cinco temporadas en el AS Mónaco. El Anadolu Efes ha hecho oficial su incorporación con un contrato de un año con opción a un segundo, después que el jugador ya hubiera cerrado un acuerdo con el Barça, que el club acabó por descartar tras la salida de Xavi Pascual.

Con su llegada al Efes, James (1,85 metros, 35 años) se reencuentra con Matthew Strazel, quien se unió al club procedente del Mónaco este verano, y llega como reemplazo de Shane Larkin, cuya salida se confirmó este verano. En el Efes, también volverá a coincidir con Jordan Loyd, otro excompañero del Mónaco.

James es un veterano de 12 temporadas en la Euroliga y lidera la clasificación histórica con 5.916 puntos en 362 partidos, con un promedio de 16,3 puntos por partido. El base estadounidense llega al Efes tras cinco años en el AS Mónaco, donde registró 16,4 puntos, 3,5 rebotes y 6,5 asistencias en 39 partidos de la Euroliga la temporada pasada.

Una estrella de la Euroliga

Además de ser el máximo anotador de la Euroliga, James no solo destaca por sus puntos: ningún otro jugador ha acumulado un PIR (Índice de Rendimiento) más alto en su carrera (6181) ni ha anotado más tiros libres (1347). El MVP de la Euroliga 2023-24 también ocupa el segundo lugar en triples anotados (665), el tercero en tiros de dos puntos (1287), el cuarto en asistencias (1772) y está empatado en el quinto puesto en robos (367).

James ha sido incluido en el Equipo Ideal de la Euroliga en cinco ocasiones, dos veces en el Primer Equipo (2021-22, 2023-24) y tres veces en el Segundo Equipo (2018-19, 2022-23, 2024-25). Además, ganó el Trofeo Alphonso Ford al Máximo Anotador en la temporada 2018-19 y fue incluido en el Equipo Ideal de la Euroliga de los 25 mejores jugadores de sus primeros 25 años.

James comenzó su carrera en el Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz (2014-16), antes de pasar dos años en el Panathinaikos AKTOR Atenas (2016-18) y una temporada en el Armani Olimpia Milán (2018-19).

De Mónaco a Estambul

Posteriormente, jugó casi dos temporadas en el CSKA Moscú (2019-21), con una breve etapa en la NBA con los Brooklyn Nets al final de la temporada 2020-21. James regresó a la Euroliga al unirse al Mónaco, equipo debutante en la liga, donde jugó las últimas cinco temporadas.

Mike James y Kevin Punter, en la Euroliga / EFE

Dejó el AS Mónaco como líder histórico en partidos jugados en la Euroliga (195), puntos (3.220), tiros de dos puntos anotados (694), triples anotados (348), tiros libres anotados (788), asistencias (1.074) y PIR acumulado (3.523), además de ser segundo en rebotes (679) y robos (209).

El Barça tenía firmado a James de cara a la próxima temporada aunque finalmente el club azulgrana se desdijo del acuerdo tras la salida de Xavi Pascual, su principal valedor y con quién quería unir su camino de nuevo James tras haber coincidido en el Panathinaikos.