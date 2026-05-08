El Barça se interesa en Nick Weiler-Babb, mejor defensor de la pasada Euroliga

El FC Barcelona continúa con su planificación de cara al próximo curso, con el objetivo de cerrar cuanto antes la configuración de su plantilla. El conjunto azulgrana afronta un verano de profundos cambios, ya que hasta siete jugadores finalizan contrato al término de la temporada actual.

Entre ellos se encuentran Tomas Satoransky, Nico Laprovittola, Myles Cale, Miles Norris, Willy Hernangómez, Jan Vesely y Youssoupha Fall. Ante este escenario, la entidad apuesta por una remodelación prácticamente completa del equipo para afrontar una nueva etapa competitiva.

La continuidad de Tomas Satoransky y Nicolás Laprovittola no está asegurada, ya que ambos acaban contrato a finales de junio y, por ahora, el Barça no ha movido ficha para renovarlos. Eso podría dejar un hueco importante en la dirección del equipo. Quienes sí tienen contrato en vigor con el Barça la próxima temporada son Juan Núñez y Juani Marcos

En plena planificación ha salido a la luz el interés del cuadro azulgrana en el base Nick Weiler-Babb. Según informa la periodista Olga Lorente, el jugador de Anadolu Efes está en el radar de la dirección deportiva del Barça. En la actual edición de la Euroliga, ha firmado unas media de 7,7 puntos, 3,4 rebotes y 4,8 asistencias por encuentro, además de 1,2 robos.

Termina contrato en 2027

La situación de Nick Weiler-Babb no es sencilla. El jugador de 30 años tiene contrato en vigor con el Anadolu Efes hasta junio de 2027, con opción de ampliación por una temporada más.

El club turco tendrá el gran poder de decisión en caso de que el de Kansas quiera poner rumbo hacia la capital catalana. En este escenario, cualquier posibilidad de que recale en el FC Barcelona pasa necesariamente por una decisión de Anadolu Efes, que debería estar dispuesto a negociar su salida antes de la finalización del vínculo contractual.

Una Euroliga para el recuerdo

En la Euroliga 2024-2025, Nick Weiler-Bab, que estaba en las filas del Bayern de Múnich, fue elegido como el mejor defensor de la fase regular de la Euroliga.

El galardón se apoyó en sus destacados registros defensivos, ya que terminó como el jugador con más robos de balón de la temporada regular, con 52 en total y una media de 1,6 por partido. Además, también fue el base con más rebotes por encuentro, con un promedio de 4,2.

Más allá del nombre de Nick Weiler-Babb, debido a las salidas que van a desencadenarse en el Barça, otro de los jugadores que ha ganado protagonismo en la agenda azulgrana en las últimas horas es el de David DeJulius, base del UCAM Murcia.

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Tal y como us pudimos contar en SPORT, ya se han producido los primeros contactos entre el Barça y el entorno del base estadounidense, que a sus 26 años ya tiene conocimiento del interés del conjunto azulgrana en hacerse con sus servicios.