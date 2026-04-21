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Euroliga

Horario, canal TV y dónde ver el Barça - Estrella Roja del play-in de la Euroliga en directo

A qué hora juega el Barça el Play-In de la Euroliga y en qué canal de TV ver el partido contra Estrella Roja desde España

Kevin Punter, jugador del FC Barcelona

Kevin Punter, jugador del FC Barcelona / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

El FC Barcelona pone hoy martes rumbo a los Play-In de la Euroliga 2025/26. Después de superar la fase regular en novena posición, los azulgranas deberán jugar hasta dos rondas previas si quieren pasar a los playoffs, donde espera Olympiakos con ventaja de campo para los griegos.

El equipo de Xavi Pascual consiguió salvar la papeleta en la última jornada de la competición, donde superaron con rotundidad al Bayern de Múnich. A pesar de su victoria final, los azulgranas pagaron caras las tres recientes derrotas en la competición europea y cayeron hasta la novena posición de la clasificación final.

Ellis, ante Satoransky en un Barça - Olimpia Milano de Euroliga

Ellis, ante Satoransky en un Barça - Olimpia Milano de Euroliga / AFP vía Europa Press

Su resultado final obliga al Barça a jugar dos eliminatorias previas si quieren pasar a los playoffs. La primera será contra Estrella Roja, décimo clasificado, con factor campo a favor a partido único. La segunda, contra el perdedor del Panathinaikos - Mónaco, un duelo que se jugará en Atenas o en Mónaco

Horario y canal TV del Barça - Estrella Roja en el Play-In de la Euroliga

El FC Barcelona disputará la primera ronda del Play-In de la Euroliga 2025/26 contra Estrella Roja este martes 21 de abril a las 20:45 horas (CEST). El partido se podrá ver en directo en España por TV en Movistar Plus+, concretamente en 'Vamos'. El duelo se disputará en el Palau Blaugrana a partido único y el perdedor caerá eliminado.

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El ganador del duelo se enfrentará al perdedor del Panathinaikos - Mónaco, un duelo que se jugará en Atenas o en Mónaco. El vencedor pasará a cuartos contra Olympiakos como octavo con ventaja de campo para los griegos.

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