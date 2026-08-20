El ASVEL se sigue reforzando: firma al veterano Jae Crowder, en su primera experiencia en Europa

El ASVEL Villeurbanne ha anunciado este jueves el fichaje del estadounidense Jae Crowder, que ha firmado un contrato de un año con el club francés. Tony Parker sigue conformando la plantilla de cara al próximo año a pesar de los problemas de presupuesto que le obligaron a desprenderse de algunos jugadores.

Crowder (1,98 metros, 36 años) jugó recientemente para los Vaqueros de Bayamón, donde promedió 14,5 puntos, 5,7 rebotes, 2,8 asistencias y 1,4 robos por partido en 28 encuentros en la Liga Puertorriqueña. Se unió al club en marzo de 2026 y permaneció allí hasta julio de 2026, cuando se anunció que no estaría disponible para los playoffs y, por consiguiente, sería liberado.

Anteriormente, desarrolló toda su carrera en la NBA, donde disputó 927 partidos con nueve franquicias.

Sacramento, su último equipo

La última etapa de Crowder en la NBA fue con los Sacramento Kings, equipo con el que firmó en noviembre de 2024 y con el que permaneció hasta el final de la temporada 2024-25. Antes de eso, jugó casi dos años con los Milwaukee Bucks, a los que llegó mediante un traspaso en febrero de 2023 y con los que militó hasta el verano de 2024.

Firmó un contrato de tres años con los Phoenix Suns en el verano de 2020, donde jugó hasta que los Bucks lo traspasaron en 2023. Posteriormente, tuvo una breve etapa con los Miami Heat, a los que se unió mediante un traspaso en febrero de 2020 tras ser traspasado desde los Memphis Grizzlies, equipo en el que había jugado desde que fue traspasado desde los Utah Jazz en el verano de 2019.

La etapa de Crowder con los Jazz comenzó a mediados de la temporada 2017-18, cuando fue traspasado desde los Cleveland Cavaliers, quienes a su vez lo habían recuperado mediante un traspaso desde los Boston Celtics ese mismo verano. Fue en Boston, entre 2014 y 2017, donde Crowder se convirtió en un nombre conocido para los aficionados de la NBA, tras haber sido traspasado allí desde los Dallas Mavericks a mitad de la temporada 2014-15.

Su trayectoria en la NBA comenzó la noche del draft de 2012, cuando los Cavaliers lo seleccionaron en el puesto 34 antes de traspasarlo inmediatamente a Dallas, donde pasó los dos primeros años de su carrera.La mejor temporada anotadora de Crowder fue con los Celtics en 2015-16, cuando promedió 14,2 puntos y 5,1 rebotes en 73 partidos de temporada regular. La siguiente temporada promedió 13,9 puntos y 5,8 rebotes en 72 partidos.