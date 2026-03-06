El AS Mónaco evita la quiebra con la ayuda del Principado entre rumores de salida de Spanoulis

El Principado de Mónaco ha intervenido de manera directa para suplir la falta de fondos del AS Mónaco, para evitar la declaraciòn de quiebra inmediata durante una audiencia judicial que se celebró este viernes en Mónaco y que recogían varios medios franceses. La Société Nationale de Financement (SNF) del Principado liquidó 2,5 millones de euros en deudas urgentes, incluyendo salarios y cotizaciones a la seguridad social, según informó BeBasket.

Esta financiación de emergencia garantizó que los jugadores y el personal, que llevaban meses atrasados en los pagos, recibieran sus salarios completos hasta finales de febrero, añadió RMC Sport. Con la compra de una sola acción del club, el estado ha forzado una pausa en los procedimientos legales, aunque el futuro a largo plazo del Roca Team sigue siendo precario y se ve ensombrecido por importantes déficits financieros.

Si bien la intervención evitó un colapso inmediato, el tribunal de Mónaco ha designado un administrador judicial para realizar una evaluación exhaustiva de las cuentas del club. El fallo definitivo sobre si el club será declarado insolvente está programado para el 3 de abril. Durante este período interino, Alexey Fedorychev y Oleksiy Yefimov permanecerán en sus cargos, pero deberán operar bajo la estricta supervisión del representante designado por el tribunal.

Completar la temporada, el objetivo

La falta de un comprador inmediato a largo plazo sugiere que la estrategia actual del gobierno se centra en la supervivencia más que en la estabilidad permanente. El objetivo parece ser asegurar que el equipo complete sus campañas nacionales y continentales 2025-26 en lugar de lanzar un nuevo proyecto de inmediato.

Mike James es uno de los jugadores más críticos con la situación que vive el equipo, pero continúa liderando al grupo / ERDEM SAHIN / EFE

Esta crisis llega en un momento crucial para el equipo dirigido por Vassilis Spanoulis. El equipo ya ha estado lidiando con diversas sanciones, incluyendo prohibiciones de fichajes, derivadas de estas dificultades financieras. AS Mónaco se ubica décimo en la temporada regular de la Euroliga con un récord de 16-14, aferrándose al último puesto del Play-In, mientras continúa dominando la temporada regular Betclic Elite de Francia con un imponente récord de 17-2.

Spanoulis podría irse

La crisis económica y también la deportiva empieza a hacer mella en la plantilla, con líos entre jugadores como el que protagonizó Mike James con Okobo, o el rumor de la salida del entrenador, Vassilis Spanoulis, ante la situación crítica que vive el equipo y sin una perspectiva clara de futuro.

Los problemas financieros del propietario ruso han llevado al Estado a salvar al equipo, de momento, hasta el mes de abril / AS MONACO

Spanoulis fue uno de los componentes del equipo que alentó a realizar una huelga ante los problemas de cobro, aunque finalmente no llegó a producirse, pero los nervios en la plantilla son más que evidentes ya que todo parece en el aire respecto al futuro del equipo.

Uno de los primeros que se ha bajado del barco es el pívot Makoundou, que llegó a un acuerdo con el Barça el pasado verano, pero no consiguió rescindir su contrato, cosa que ha logrado ahora, aunque no podría jugar en el Barças hasta la próxima temporada en caso de seguir interesando al conjunto azulgrana.