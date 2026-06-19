El AS Mónaco, de cabeza a la Eurocup el próximo año

El AS Mónaco no ha conseguido los inversores necesarios para mantener al equipo a flote en la Euroliga y todo apunta a que dejará su plaza en la máxima competición europea, para integrarse en la Eurocup, donde ya contaba con una plaza reservada tras darlo a conocer la Euroliga.

La Euroliga estaba esperando la resolución judicial del club de Mónaco, donde la justicia del país le había dado un margen de tiempo antes de considerar el club en bancarrota. Tiene de plazo hasta el próximo 10 de julio para presentar un plan de viabilidad que parece que presentará aunque no le dará para competir en la Euroliga.

Los planes del AS Mónaco es reducir considerablemente su presupuesto, hacia los 10 millones de dólares, y sanerar sus números con la venta de todas sus estrellas que le reportarían en dinero suficiente para cubrir todas sus deudas y con la autorización del juez, que debe avalar ese plan económico para salvar el club.

Mike James ya hace semanas que no juega con el AS Mónaco que le debe un millón de dólares / PETE ANDREOU / EFE

Con ganas de volver a la Euroliga

La intención del club monegasco es darse tiempo la próxima campaña en la segunda competición europea para volver a coger carrerilla económica con nuevos grupos inversores y presentarse a la siguiente campaña, la 2027-28 con la intenciónde regresar a la Euroliga, en caso de haber logrado el presupuesto necesario.

Una situación que parece aclarar, al menos por un año, el futuro del equipo que ha sido uno de los grandes protagonistas de los últimos años llegando de manera regular a la Final Four e incluso disputar la final hace un año ante Fenerbahçe, con jugadores como Mike James, que ya ha cerrado su capítulo en el AS Mónaco.

Fedorychev se quedó sin recursos para mantener a flote al AS Mónaco y ahora deberá purgar un año, al menos, en la Eurocup / EUROLEAGUE

La Asamblea de la Euroliga se reunirá el próximo 7 de julio donde se acabará de oficializar la salida del AS Mónaco, al menos por una temporada -logró la plaza por cinco años en la Eurocup- y en caso de que se confirme el interés del equipo de salir un año de la Euroliga, todo apunta a que la invitación será para el Besiktas turco, finalista de la Eurocup, y que ya formalizó ante la Euroliga su deseo de participar en la próxima edición avalando el dinero necesario para formar parte de la elite europea.

Con esta decisión del club, los mejores jugadores del AS Mónaco ya están mirando posibles destinos, entre ellos el ex azulgrana, Nicola Mirotic, que deberá buscar un nuevo equipo tras su paso por Barça, Armani Milan y Mónaco.