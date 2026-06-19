BALONCESTO
El AS Mónaco, de cabeza a la Eurocup el próximo año
Todo apunta que el club monegasco no podrá contar con un presupuesto acorde a un equipo de Euroliga y se saneará con la venta de sus estrellas a otros equipos
El AS Mónaco no ha conseguido los inversores necesarios para mantener al equipo a flote en la Euroliga y todo apunta a que dejará su plaza en la máxima competición europea, para integrarse en la Eurocup, donde ya contaba con una plaza reservada tras darlo a conocer la Euroliga.
La Euroliga estaba esperando la resolución judicial del club de Mónaco, donde la justicia del país le había dado un margen de tiempo antes de considerar el club en bancarrota. Tiene de plazo hasta el próximo 10 de julio para presentar un plan de viabilidad que parece que presentará aunque no le dará para competir en la Euroliga.
Los planes del AS Mónaco es reducir considerablemente su presupuesto, hacia los 10 millones de dólares, y sanerar sus números con la venta de todas sus estrellas que le reportarían en dinero suficiente para cubrir todas sus deudas y con la autorización del juez, que debe avalar ese plan económico para salvar el club.
Con ganas de volver a la Euroliga
La intención del club monegasco es darse tiempo la próxima campaña en la segunda competición europea para volver a coger carrerilla económica con nuevos grupos inversores y presentarse a la siguiente campaña, la 2027-28 con la intenciónde regresar a la Euroliga, en caso de haber logrado el presupuesto necesario.
Una situación que parece aclarar, al menos por un año, el futuro del equipo que ha sido uno de los grandes protagonistas de los últimos años llegando de manera regular a la Final Four e incluso disputar la final hace un año ante Fenerbahçe, con jugadores como Mike James, que ya ha cerrado su capítulo en el AS Mónaco.
La Asamblea de la Euroliga se reunirá el próximo 7 de julio donde se acabará de oficializar la salida del AS Mónaco, al menos por una temporada -logró la plaza por cinco años en la Eurocup- y en caso de que se confirme el interés del equipo de salir un año de la Euroliga, todo apunta a que la invitación será para el Besiktas turco, finalista de la Eurocup, y que ya formalizó ante la Euroliga su deseo de participar en la próxima edición avalando el dinero necesario para formar parte de la elite europea.
Con esta decisión del club, los mejores jugadores del AS Mónaco ya están mirando posibles destinos, entre ellos el ex azulgrana, Nicola Mirotic, que deberá buscar un nuevo equipo tras su paso por Barça, Armani Milan y Mónaco.
- ¡Acuerdo del Madrid con Enzo Fernández!
- Valencia Basket - Barça, en directo: resultado del primer partido de las Finales de Liga Endesa, en vivo
- El Real Madrid pone límite a la operación Olise: 220 millones
- Juni Calafat, tras los pasos de Bouaddi: 'Jugará en el Real Madrid el próximo año
- El brutal mensaje de Topuria a su agente tras la dura derrota ante Gaethje: habla por sí solo
- Comunicado de la familia Messi sobre el estado de salud del padre de Leo
- El Barça ya sabe el precio de Javi Guerra
- Gavi: 'Si estás en mi equipo, me amas; si no estás en mi equipo, seguramente me querrás matar